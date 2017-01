Entre-Rios Jornal Online

Na última sexta-feira (20), o prefeito de Sapucaia, Fabrício Baião reuniu os servidores públicos do município. A reunião que serviu para falar sobre a situação financeira do município começou com uma notícia positiva: o pagamento dos efetivos ativos e inativos, apesar do bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios, (FPM)