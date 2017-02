Entre-Rios Jornal Online

A equipe JV Performance e Reabilitação/Tassinari Bike Team de Três Rios, que foi criada no final de 2016 pelos idealizadores João Eduardo Sodré e Vinícius Rezende, iniciou sua trajetória de competições no último domingo (29) no Rock Biker que aconteceu no Hotel Fazenda Cachoeiras de Cavaru em Paraíba do Sul.