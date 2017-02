Loja Maçônica Regente Feijó II realiza grande evento dia 18

A Loja Maçônica Regente Feijó II (Rua Marechal Deodoro, 28, no Centro de Três Rios) irá sediar da 1° Reunião ou Reunião de Fundação do Colégio Regional dos Grandes Inspetores Gerais do Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o R.E.A.A., que será fechada somente a maçons da mais alta patente (Grau 33) e contará com presenças Ilustres do meio maçônico: Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o R.E.A.A.; Soberano Grande Comendador Geral: Dr. Enyr de Jesus da Costa e Silva; Delegado Litúrgico da Reg. 28.3: Prof. Francisco José Miranda da Silva; Coordenador: Del. da Polícia Federal Dr. Aloísio Paes Borba Nogueira, e , Coordenador Adj.: Dr. Geraldo Lopes de Menezes

Na agenda do evento a programação será a seguinte:

9h – Recepção dos Grandes Inspetores Gerais do R.E.A.A.

– Cadastro de Identificação dos Grandes Inspetores Gerais

10h – Sessão Magna do Colégio Regional dos Grandes Inspetores Gerais do Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o R.E.A.A.

– Abertura Ritualística do Colégio pelos membros do Santo Império do Supremo Conselho;

– Posse do Coordenador e Coordenador Adj. do Colégio;

– Posse da Administração do Colégio;

– Palestra do Advogado Dr. Celso Luis Neiva;

– Encerramento da Sessão Magna;

11h30 – Abertura para entrada de Convidados e Imprensa

– Homenagens Especiais

12h – Encerramento do Evento

12h30 – Ágape Fraternal a Convidados e Membros do Conselho

