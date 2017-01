TCE rejeita contas da Prefeitura de Areal

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) rejeitou as contas de 2015 da administração financeira do município de Areal e decidiu pela emissão de parecer prévio contrário sobre as contas do chefe do Poder Executivo.

A Câmara de Vereadores recebeu os autos do processo que aponta que o Poder Executivo vem desrespeitando o limite de despesas com pessoal desde o primeiro semestre de 2013, o qual não foi reconduzido ao limite legal nos quatro quadrimestres seguintes, encerrando o exercício de 2015 com estas despesas acima do limite, descumprindo, assim, a regra de retorno estabelecida no artigo 23 c/c artigo 66, ambos da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Pela Lei, o limite com a despesa pessoal não pode ultrapassar 54% da receita corrente líquida do município, e no caso de Areal, no primeiro quadrimestre (janeiro-abril) de 2015 o percentual foi de 57,32%, no segundo quadrimestre (maio-agosto), o mais alto do ano passado, chegando a 58,10%, ou seja, 4,10% acima do permitido, e o terceiro quadrimestre (setembro-dezembro) o percentual foi de 57,18%.

Agora cabe aos Vereadores do município de Areal, acatar ou não, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. A votação da Casa ficou para esse ano de 2017, já que as sessões ordinárias de 2016 foram encerradas na noite do dia 15 de dezembro.