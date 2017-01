Celso Jacob assume como titular na Câmara dos Deputados

O ano de 2017 começa com mudanças na Câmara dos Deputados e uma delas está relacionada ao deputado federal Celso Jacob (PMDB/RJ). Com a posse dos deputados Marquinho Mendes como prefeito de Cabo Frio, Washington Reis como prefeito de Duque de Caxias e Fernando Jordão em Angra dos Reis, no último domingo (1º), e consequente afastamento das funções legislativas em Brasília, o deputado Celso Jacob assume a titularidade no Congresso.

Com 36.614 votos recebidos na eleição de 2014, Celso Jacob ficou com a terceira suplência da coligação, mas desde 2015 tem atuação constante na Câmara por licenças dos deputados titulares que assumiram cargos no Governo do Estado ou em prefeituras.

Com a titularidade, o deputado Celso Jacob passa a participar de todas as decisões e votações na Câmara sem afastamentos temporários. “Como venho fazendo desde 2015, vou continuar um trabalho intenso. No entanto, a grande diferença com a titularidade é que, a partir de agora, tenho a oportunidade de participar de todas as decisões. Como suplente, muitas vezes os titulares retornavam para votações, por exemplo. A permanência até o final de 2018, sem saídas e retornos, vai permitir um trabalho contínuo com ainda mais força e mais emendas e recursos para Três Rios e região”, afirma o deputado.