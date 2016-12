Celso Jacob é destaque na Câmara por participação em comissões e no plenário

O deputado federal Celso Jacob (PMDB/RJ) encerra o ano legislativo com balanço positivo e como um dos mais atuantes e presentes no Congresso Nacional. Foram apresentados 12 projetos de leis e duas indicações legislativas ao longo do ano. Os projetos são voltados a áreas como educação, saúde, esporte, justiça, trânsito e administração pública.

Em uma das indicações legislativas, o deputado solicitou a criação do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes em Escolas da Rede Pública com o objetivo de elaborar normas de segurança para o ambiente escolar e prevenir ou minimizar acidentes típicos. Também na área da educação, o deputado apresentou o Projeto de Lei 6250/2016 para incluir um parágrafo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e acrescentar políticas educacionais para priorizar a formação e qualificação dos professores na minimização da exclusão social entre alunos.

Ganham destaque, ainda, entre os projetos apresentados, o PL 4374/2016, que coloca jovens com registro em orfanato no grupo de atendimento prioritário do Pronatec; o PL 6176/2016, que altera a Lei Pelé para garantir mais verbas à formação de atletas olímpicos e paralímpicos; o PL 6031/2016, que incentiva a doação de sangue; e o PL 6032/2016, que acrescenta noções de regras do ciclismo no curso de formação de condutores para ampliar a segurança dos ciclistas no trânsito.

De acordo com o deputado, os projetos estão em tramitação na Casa. “Estou sempre atento às questões que merecem atenção e busco meios de contribuir a partir da apresentação de projetos realmente viáveis. Todos foram apresentados e estão seguindo o processo natural previsto no regimento interno, em análises nas comissões responsáveis por cada área. Alguns deles foram unidos a outros projetos e estamos acompanhando o andamento de cada um deles para, o mais breve possível, vê-los em discussão e votação no plenário”, destaca Celso Jacob.

Atuante em comissões internas da Câmara, o deputado Celso Jacob esteve presente em 190 sessões de diferentes comissões das quais fez parte como membro efetivo ou suplente. Entre elas ganham destaque a participação de Celso Jacob na Comissão Mista para análise da MP 718 (sobre Dopagem e Tributos dos Jogos Olímpicos), da qual foi relator, e da Comissão Mista para análise da MP 746 (Reforma do Ensino Médio).

“Como membro da comissão criada para analisar a MP do Ensino Médio pude viver um momento muito especial ao organizar uma audiência pública oficial em Três Rios para debates e discussões sobre o tema com estudantes e professores. É motivo de orgulho saber que tivemos, como parte do relatório final, a participação de pessoas da nossa região”, comenta o deputado.

Com a bancada do Rio de Janeiro, Celso Jacob participou de dezenas de reuniões em busca de novas receitas para o Estado, que passa por dificuldades financeiras. Uma delas aconteceu recentemente na sede da Agência Nacional do Petróleo com o objetivo de pedir a revisão e reajuste dos valores pagos aos estados que recebem royalties do petróleo, caso do Rio de Janeiro.

Para o deputado, mesmo com um ano desafiador foi possível alcançar resultados positivos. “Se estamos vivendo momentos difíceis é fundamental trabalharmos ainda mais para que eles passem. Foi o que fiz ao longo de 2016 e continuarei atuando desta forma. Acredito que 2017 será um ano melhor para todos”, finaliza Celso Jacob.