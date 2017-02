Onda Solidária chega a Santana do Deserto e transforma sonhos em realidade

Junte um sonho de criança, uma bela amizade na infância, uma vontade enorme de ajudar, força, foco, inspiração, humanidade, respeito, amor, preocupação com o próximo e principalmente o ato de ser solidário. Juntou? Conseguiu imaginar o que todos esses elementos presentes, em uma única pessoa, podem gerar para a sociedade? Então, assim nasceu a Onda Solidária e Vila dos Sonhos.

Uma instituição anglo brasileira, que desenvolve trabalhos sociais com crianças e jovens do Brasil e do mundo, surgiu através do sonho de Ricardo Calçado, que criou asas e veio pousar em uma cidade mineira, rural, do interior, com aproximadamente 4 mil habitantes (Santana do Deserto), que fica a quase 30 km de Três Rios.

“Quando eu tinha quatro anos, tive um sonho onde me vi idoso rodeado de jovens em um espaço que oferecia esporte, lazer, saúde… e essa foi a grande semente da Onda Solidária que chegou até Santana do Deserto (MG), onde estamos construindo a Vila dos Sonhos”, explicou Ricardo.

Ainda criança, ao andar pelas ruas do Rio Janeiro, onde morava, Ricardo e sua mãe encontraram um menino que estava com corte na cabeça e o levaram para casa, para que o pai de Ricardo, pediatra, o pudesse medicar.

Morador de rua, Mumuquinha, se tornou amigo da família e entre uma brincadeira e outra os anos se passaram e certo dia ele não mais apareceu, segundo informações de um irmão, ele havia falecido. Mumuquinha virou o símbolo da Onda Solidária que é representado por bonequinho.

“Aos 16 anos fui morar na Inglaterra para estudar e ao assistir uma matéria, no ano 2000, sobre uma enchente em Moçambique, na África, pensei, vou fazer algo agora para ajudar essas pessoas. Como era treinador de um time de futebol, chamei as crianças e fizemos uma campanha e conseguimos arrecadar bastante coisas e fomos até a África levar. Quando retornamos, havia um exército de voluntários do meu país e da Inglaterra querendo ajudar de alguma forma”, contou Ricardo.

Com a vontade de fazer mais e mais, veio a ideia de lutar pelas crianças e jovens do Brasil para que tivessem oportunidade de ter sonhos. Ricardo passou a organizar grupos de pessoas que queriam colaborar no Brasil, Inglaterra, Japão, Espanha, Holanda e Estados Unidos.

“Tem um brasileiro, o Roberto, que estava no Japão e ele ama Jiu-Jítsu e a forma dele colaborar foi fazer um torneio lá no Japão, e arrecadar material escolar e recursos para apoiar projetos no Brasil. Com isso, inúmeras ações foram surgindo em prol dos brasileiros e em 2004 nasce a Onda Solidária que visa disseminar solidariedade entre as pessoas, não importando o credo, a cor, o país… o que importa é fazer o bem”, disse Ricardo.

Após sua criação, a Onda Solidária já realizou projeto no Rio de Janeiro, Amazonas, Minas Gerais, entre outros estados e fez ações como construção de bibliotecas, desenvolvimento de área esportiva em creches, orfanatos e cursos educacionais.

No ano de 2010 foi criado o projeto Onda Esportiva, que é a inclusão através do esporte em comunidades do Rio de Janeiro na região de São Cristovão, onde ocorrem eventos culturais, palestras e aulas de esporte e enfim, em 2012 por meio de pesquisas, estudos e visitas realizadas, o sonho de infância começa a ser modulado, Santana do Deserto ganha a Vila dos Sonhos.

Em uma área de 27 hectares, o terreno, onde o sonho está se tornando realidade funciona como um eco centro social que é um modelo de educação e geração de oportunidades baseado em conceitos alternativos ao padrão de vida dos grandes centros urbanos. É uma escola sobre meio ambiente e sustentabilidade.

“Estava procurando uma comunidade rural que ficasse situada a aproximadamente duas horas do Rio e encontramos Santana do Deserto. O terreno nos foi doado por uma senhora que é moradora da capital e quando chegamos aqui era só mato e carrapato (risos) e o transformamos em um local de ensino e educação que está sendo arquitetado com a ajuda de voluntários do mundo inteiro”, relatou Ricardo.

Além de Ricardo, que é o idealizador de tudo isso, a cachorra Chiara, que foi adotada de um lixão de Minas Gerais, foram os desbravadores do espaço que hoje é a Vila dos Sonhos. “Foi muito difícil, quando eu cheguei só havia mato e água e ao lado de Chiara fomos agregando pessoas, minha mãe (Vera Queiroz) me ajudou muito e ainda ajuda. Os parceiros foram surgindo, entre eles a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) com arquitetura e engenharia, Escola Municipal Juscelino Kubitscheck e Escola Estadual Dyrce José da Silva e Souza, os clubes Botafogo, Fluminense e Exeter Cuty da Inglaterra, e o sonho vem sendo alçado a cada dia”, expôs Ricardo.

Há quatro anos que a Vila dos Sonhos oferece projetos educacionais voltados crianças e adolescentes da região, com atividades que englobam construções das primeiras casas com tijolos ecológicos, produção de tijolos de adobe, reutilização de pneus, horta orgânica, caminhadas ecológica, plantio de árvores, mais de mil mudas já foram plantadas, sendo mais de 20 frutíferas, curso de permacultura, captação de água, treinamento com os jovens e professores e trabalho em equipe.

Nos dois únicos colégios existentes em Santa do Deserto (Escola Municipal Juscelino Kubitscheck e Escola Estadual Dyrce José da Silva e Souza), com total apoio das diretoras, a Onda Solidária – Vila dos Sonhos atua com aulas de inglês, intercâmbio cultural, trabalho vocacional, liderança, cidadania, empoderamento e diálogos femininos.

Destas aulas de inglês, três alunos, Bruna Mendes, Marcos Vinícius Botelho e Verônica de Oliveira, se destacaram e ganharam uma bolsa estudo e ficaram 14 dias nos Estados Unidos em uma escola aprendendo a língua inglesa e conhecendo as pessoas que irão até a Vila.

“A Vila dos Sonhos, que é mais um projeto da Onda Solidária, nos traz oportunidades, em Santana do Deserto não têm muita coisa e tínhamos que sair daqui para tentar algo, agora o mundo vem até nós. A Vila mudou nossas vidas e abriu nossa visão para o conhecimento”, disse Verônica, de 16 anos.

A Vila recebe visita de alunos do Rio de Janeiro que vêm fazer plantio, assim como de estrangeiros que têm algo para passarem aos santanenses e também colaboram com a construção do espaço. São músicos, professores, arquitetos, entre tantos outros que estão abraçando o projeto.

Na semana que vem dois arquitetos, um inglês e uma espanhola, estarão visitando a Vila e futuramente uma inglesa virá passar cinco meses dando aulas de inglês em Santana do Deserto.

“A missão da Vila é conectar o jovem com a natureza, gerar recursos na própria comunidade, criar negócios e ideias e oferecer uma troca de conhecimentos. Alunos do mundo inteiro irão passar por aqui este ano para colaborar com a nossa Vila dos Sonhos”, falou Ricardo.

De uma parceria com a escola britânica no Rio os mesmos alunos citados acima puderam fazer um curso de artes durante uma semana, tudo sempre é gratuito. “Este projeto é capaz de transformar vidas porque ativa os sonhos que estão guardados dentro de cada um”, explicou Marcos, de apenas 13 anos.

O trio, que representa bem a Onda Solidária, também foi agraciado com uma bolsa do Cultura Inglesa. “Ganhamos a bolsa para estudar sem custos no Cultura em Três Rios e estamos indo para o segunda fase. Servimos de exemplo para que as pessoas venham para a Vila que nos oferece oportunidades e nos abre portas”, ressaltou Bruna, de 19 anos.

E a Vila dos Sonhos já gerou frutos em Santana do Deserto, Patrick Souza e

Miguel Oliveira (Romário), que através dos aprendizados que recebem, estão treinado 45 crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos. Os meninos dão aula de futebol, gratuitamente, em Ericeira, que é um bairro de Santana.

“Sempre gostamos de jogar bola e vimos a oportunidade de passar o espírito de liderança, a coletividade e a amizade, utilizando o esporte para essas crianças que treinam às segundas, quartas e quintas-feiras no campo de Ericeira. Com a ajuda da Onda Solidária, que colabora com material esportivo e apoio psicológico, estamos conseguindo desenvolver nosso sonho. Não queremos formar jogadores, mas sim, cidadãos de bem”, disse a dupla.

A Onda Solidária, que sonha em ampliar a Vila dos Sonhos, com a construção de mais espaços de ensinos, uma eco vila esportiva e quem sabe no futuro, abrigar crianças e jovens, desde 2000, nas várias partes do mundo já atendeu direta e indiretamente a aproximadamente 15.000 crianças, jovens e famílias.

Somente em Santana do Deserto, quase 200 crianças e jovens são assistidos de forma direta (projetos, cursos, vivências, palestras, workshops) entre a escola e Vila e indiretamente, em dias festivos e eventos solidários com a presença de bairros vizinhos, cerca de 600 pessoas participam das ações como a festa de Natal.

“Minha vida é a Onda Solidária e Vila dos Sonhos é o meu sonho de criança que está, aos poucos, se tornando realidade, faço tudo com dedicação e por amor. Estamos abrindo um portal de Santana do Deserto para mundo com intuito de criar oportunidades para essas crianças e esses jovens para que a história do meu amigo Mumuquinha não se repita e nem seja algo banal”, finalizou Ricardo.

