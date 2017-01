PRF contabiliza 40 acidentes durante Operação Réveillon

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na manhã de ontem (2), a estatística preliminar da Operação Réveillon, realizada de 30 de dezembro de 2016 a 1º de janeiro de 2017 no estado do Rio de Janeiro.

Durante os três dias foram contabilizados 40 acidentes, 46 feridos e três mortos. Foram aplicadas 1.748 multas diversas, sendo 249 por falta de cinto de segurança por parte do condutor do veículo, 50 pelo não uso do cinto de segurança do passageiro e seis por falta do uso da cadeirinha.

Os radares portáteis capturaram 1.352 imagens por excesso de velocidade que foram enviadas para o sistema e posteriormente serão transformadas em multas. A operação fiscalizou no total 3.197 veículos e 3.712 pessoas, recuperando sete veículos roubados, sendo dez pessoas detidas.

Já a Lei Seca realizou 745 testes de bafômetro, 12 pessoas se recusaram a fazer o mesmo e um teste deu positivo para alcoolemia.