R$ 200 milhões deverá ser o prêmio da Mega da Virada

O concurso especial de fim de ano da Mega-Sena, a Mega da Virada, será sorteado no dia 31 de dezembro e a estimativa é de que o prêmio chegue a 200 milhões de reais.

A primeira edição da Mega da Virada foi realizada em 2009, quando o prêmio de 144,9 milhões de reais foi dividido por dois ganhadores. Na última edição, em 2015, foram divididos 246,5 milhões de reais para seis ganhadores.

Caso o prêmio de 200 milhões de reais seja conquistado por apenas um apostador e ele investir o montante na poupança, seu rendimento será de 1,3 milhão de reais por mês, ou o equivalente a 40 mil reais por dia.

Como acontece em outros concursos especiais, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente.

As apostas com volante específico do último concurso especial do ano custam 3,50 reais, mesmo preço das apostas regulares, e podem ser feitas em qualquer lotérica do país.