Atolados nas delações

Ninguém consegue convencer o povo brasileiro que as medidas que vêm sendo tomadas se revelarão saneadoras, quer no curto, no médio e no longo prazo. A descrença cresce na medida em que a totalidade da base governista foge da ideia do referendo popular como o diabo foge da cruz. Os projetos do governo já seguem embalados com a recomendação dos “acordos” feitos durante os lautos jantares no palácio Jaburu, ou seja, não mexam em nada, deixa a oposição gritar e espernear. Vale o que está escrito. Infelizmente, a maior preocupação, como sempre, no Planalto, foi distribuir ministérios aos partidos, sem avaliar as vocações e a competência,

Temer vem perdendo seus ajudantes seguidamente. Alguns nos primeiros embates, enquanto outros aguardam na fila do abate. Assim sendo, não conseguiu acertar os ponteiros da economia, mantendo o quadro de forte recessão. Há que se admitir que as piores convulsões previstas ainda não começaram. Vejam a avalanche de delações e denúncias que fatalmente deixará o cenário vazio de figurões. .

São extensas as listas de políticos nas revelações das empreiteiras envolvidos em esquema de corrupção, movidos por recursos subtraídos dos cofres públicos. As denúncias e acusações na Lava Jato não se atém somente a inúmeros ministros, mas ao próprio presidente Michel Temer, chegando ao ponto de sua renúncia ter sido pedida por um dos aliados, senador Ronaldo Caiado, (DEM) que, por sua vez, já propala sua pré-candidatura a presidência em 2018.

Não se pode negar que a Economia brasileira parou de crescer e desde 2013 despenca em ritmo mais que assustador, nos últimos dois anos, repetindo a queda de 3,65% A PEC, 55 que congela por vinte anos os gastos públicos na verdade, é um projeto que se excluem os trabalhadores, os mais pobres, os estudantes e elimina a ideia de um Brasil soberano, desenvolvido e socialmente justo, privilegiando os rentistas.

O staff de Temer corre atolado nas delações da Odebrecht, patinando na recessão, contra a qual nada oferece de remédio, e impopular até o osso. Sua popularidade está no rodapé e, a tendência, é ficar agarrada nesse nível, por conta de uma atrocidade contra os trabalhadores brasileiros que são as propostas do governo para a reforma da Previdência, que atinge especialmente os trabalhadores mais pobres, que ingressam no mercado de trabalho aos 14 anos; Fingem em desconhecer que existem regiões do Brasil em que a expectativa de vida é menor que 65 anos, Assim sendo, a pessoa vai morrer antes de se aposentar.

A outra preocupação diz respeito à Reforma trabalhista, já amplamente sinalizada por Temer, da terceirização da atividade fim. Muda-se a cada dia a paisagem política, mas sempre em prejuízo dos mais carentes, criando uma saturação de dúvidas, tendo em vista a desconfiança de que tudo está sendo preparado a nos envolver nas mais dramáticas armadilhas, as quais não afetarão somente a nós, mas também a nossos filhos e netos Há uma falência flagrante de honestidade, o que vem causando até ansiedade. Que entendam de uma vez por todas de que o povo nada tem a ver com a crise e com a incompetência daqueles que detém o poder.

Vou ficando por aqui.