DNA – A Chave da Vida Biológica

No final do primeiro semestre do ano 2000, o mundo foi surpreendido com a uma notícia bombástica, anunciada em Washington (EUA): “Decifrado o código genético humano, a ferramenta que deve acelerar a cura de doenças graves como o câncer.

O Projeto genoma Humano, foi concluído depois de dez anos de trabalho. O feito considerado como uma revolução na Ciência Médica que supera, por exemplo, a descoberta dos antibióticos, da anestesia ou a invenção da roda pelo homem, eventos que deram rumo á história da Humanidade.

Não é para menos! Trata-se do sequenciamento de 3,1 bilhões de partes de “letras químicas” que compõem o DNA humano, realizado com o auxílio do computador. A sequência completa do genoma humano compõe uma lista ordenada de todas as bases químicas, contendo informações necessárias para formar um ser humano.

NOTA

O DNA (ácido desoxirribonucleico). É uma molécula que guarda todas as informações codificadas na forma de genes (unidade básica da herança genética), numa estrutura colonial). ele fica guardado no núcleo de cada célula, compostas de 23 partes de cromossomos (longa sequência de DNA). A maioria das células contêm uma receita completa de como construir parte do corpo humano.

O nono código genético é agora um livro aberto à leitura.esse avanço da Ciência Médica cria uma expectativa de que as doenças, com causas ligadas a problemas genéticos, podem ser detectadas e tratadas antes mesmo que elas aparecem. Sabe-se hoje, com certeza, que cerca de 1200 doenças têm causa predominantemente genética.

Atualmente, um simples exame de DNA já é capaz de mostrar se as pessoas têm propensão para sofrer certos tipos de doenças degenerativas. O sequenciamento do código genético vai ampliar espantosamente essa possibilidade de tratamento antecipado de centenas de outras patologias (doenças). o conhecimento da raiz biológica dos seres humanos e outros espécies vai permitir também o desenvolvimento de novos remédios, além de facilitar enormemente o diagnóstico das enfermidades.

Mas o sequenciamento do código genético, embora constituir um salto gigantesco da Ciência Médica, ainda não é suficiente.

“Nós temos o livro. Agora precisamos aprender como lê-lo diz James Watson, cuja descoberta da estrutura do DNA em 1953 marca o início da genética moderna.