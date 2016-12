Era uma vez 2016…

A cidade de Três Rios está se despedindo de 2016 como merecemos. Brindando com cultura e arte de praça, ao som da Camerata de violões regida pelo talentoso Felipe Carretiero, a eloquente peça teatral da Cia do Cortejo e os artesãos locais. A peça Antes da Chuva se apresentou, na verdade, depois da chuva do último sábado. Texto primoroso, atual e reflexivo de Rodrigo Portella, sob a direção teatral de Leo Marvet, que vem nos presenteando após longa turnê com um roteiro pungente e performance impecável dos atores, que dão vida ao texto, com seus corpos, vozes e sonora atuação. Fiquei pensando no roteiro e no paradoxo entre a espera por viver o amor e a com a ânsia em deixa-lo soltar do peito ardente de desejo e satisfação. Fazendo analogia aos dias que se seguem, tem sido assim também na agitada e intrigante vida do ano de 2016. É tradicional vermos as mídias, e até nós mesmos traçarmos retrospectivas do ano que finda, e esse mal terminou e já estamos querendo o temido 2017. Assim como na peça, onde a personagem quer logo que venha o enlace para se entregar ao garoto com todo ardor de seu corpo, nós queremos um novo ano cheio de compensações, ainda que este venha recheado de questões complexas no cenário político, econômico e social. O garoto apaixonado do roteiro quer aguardar e fazer tudo direitinho, sob as bênçãos da autoridade cristã, e assim amar com um deleite passional resguardado pelo seu sincero coração, a então já moça Ana…

Nós também desejamos tanto poder ver 2016 ir embora regido pelas devidas honras ao povo brasileiro. Queremos ver o cortejo de fim de ano passar levando toda a carga pesada, para que o ano novo venha trazendo novas e abençoadas perspectivas. Infelizmente, sem pessimismos, mas sendo realista, esse momento chamado “passagem de ano, boas entradas ou réveillon” é somente uma transição de calendário. Quisera ser como uma história de amor, que alegre ou triste, termina de fato! Não terminamos nada, mas recriamos, reinventamos, reelegemos, relemos, recomeçamos e reviramos o tempo todo, nossa luta interior e exterior pelos dias que hão de vir. Talvez seja por isso, que antes da virada, nossa cultura Ocidental Cristã celebre o Natal. Essa data memorável para os ritos cristãos, que traduz mansidão, fraternidade, aquietação e tem aromas, tons e luzes. Traz o cheiro de nova alvorada, assados, perfumes de abraços, tons de vermelho que tinge corações pulsantes tocando vidas em rumo, vendo passar a travessia de afetos e desafetos em uma profusão de sentimentos cadentes na jornada humana. Lembramos e refletimos o que somos, o que foi feito e o que podemos fazer. Traz também as cores verdes dos pinheirais reluzentes de uma noite única durante um ano permeado de incertezas e turbulências. Flamejantes são as luzes do piscar feito coração que ama…

O Natal é a brandura da passagem ao porvir, com a esperança na fé individual, na vivência comunitária, no desejo natural de se manter simplesmente humano. Mais do que mesa farta, vislumbramos fartura nas intenções das mãos que se estendem ao outro com a empatia do partilhar e perceber-se com amplitude, nas recordações saudosas para assim seguir rumo a 2017. E como diz a música, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, ainda que seja apenas um marco cronológico de um calendário milenar. Mas o que é isso diante do tempo, esse que não tem começo nem fim…