Eram 13h35 de quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016, quando o WhatsApp de um grupo concorrido disparou: Zé Roberto Padilha e Ulisses Figueiredo faleceram agora. Estava em casa respirando, havia nadado 1500 metros pela manhã e me preparava para voltar ao trabalho quando me mataram. E o WhatsApp, você sabe, movido a instintos primários e irreflexões prementes, é mais perigoso que um fuzil. No caminho, notei que havia algo diferente no ar, talvez fosse assim mesmo no Paraíso: as pessoas que passavam todo dia por mim e acenavam, paravam para nos abraçar. E aqueles que chorariam na sua partida, e você nem teria como levantar para agradecer, choravam diante de mim sem ter partido.

Jorge Pinho, meu amigo, ao receber a notícia largou sua reunião do Sebrae, no Rio, e saiu feito louco procurando a estrada de volta. Minha prima, a Taninha, não sabia como contar a perda ao Carlos Almeida, seu poeta e marido. E a Roberta, minha filha, mal teve forças para atravessar a pracinha, só completou o trajeto porque eu gritei seu nome próximo a prefeitura. E paramos nos ombros um do outro sem entender o que estava acontecendo.

Faltava o atestado de óbito, estava levitando entre o céu e a terra quando surgiu na esquina o carro de som definindo o plano em que me encontrava. Com o peito acelerado, parei e ouvi a sentença: “Nota de falecimento, a família de Ulisses Guimarães Figueiredo Filho comunica com pesar…” Poupado, fui ao velório me despedir do meu amigo e assistir o olhar incrédulo das pessoas que se preparavam para se despedir também de mim.

Foi algo novo, confesso, em minha vida. Jamais havia morrido antes e ressuscitado ao mesmo tempo. Não sei dizer se foi bom ou ruim, se processava o autor da mensagem ou se o esquecia, mas com tantos episódios na vida da gente preferi ficar com o lado bom desta história. E prometo aproveitar esta rara oportunidade para rever alguns conceitos que normalmente só realizamos após um refinamento da alma. Quando da passagem por aquele lugar que os espíritos chamam de umbral. E os católicos de purgatório. Preciso e vou ser melhor, mais humilde, compreensivo, menos radical e perdoar mais em 2017 do que em todos os 64 anos da minha vida. Afinal, eu ganhei outra vida. E voltei sem nunca ter partido do meu lugar.