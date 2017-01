Explosão do Sistema Prisional Brasileiro

O que deveria ser exemplo de eficácia administrativa focada na prevenção, recuperação, reabilitação e reintegração social do condenado, considerando o alto custo médio per capita nacional (R$ 2,4 mil/mês/preso) e os surpreendentes (R$ 5 mil)pagos no Estado do Amazonas pelos mesmos serviços terceirizados, apresenta-se inoperante e com evidentes sinais de contaminação pelo vírus da corrupção. Nosso sistema prisional, de ineficaz em seus propósitos, oneroso para a sociedade, nada resolutivo no que se refere ao judiciário, passou a representar ameaça à segurança pública nacional, além de objeto de severas críticas das instituições internacionais de direitos humanos. Um barril de pólvora a ser detonado ali, lá e acolá, indiferente aos planos e ações dos nossos políticos, que apenas abordam seu viés eleitoreiro em suas campanhas, sem apresentar soluções após eleitos.

A inoperância do judiciário contribui para que nossos presídios estejam repletos de infratores que já não mais deveriam estar atrás das grades. Estudos mostram dados estatísticos assustadores de presos que aguardam julgamento de suas penas há vários anos, trancafiados por pequenos furtos, consumo de drogas, convivem com marginais de altíssima periculosidade nos presídios brasileiros. Sem opção de sobrevivência e abandonados pelo Estado, são aliciados para reforçar batalhão das facções criminosas que controlam o tráfico de drogas e armas, dentro e fora das unidades do nosso sistema prisional. Tudo às claras, sem que as autoridades responsáveis atuem objetivamente para fazer jus ao rótulo que a sociedade lhes confia.

É racionalmente injustificável que mais de 56% dos presídios brasileiros não disponham de sistema bloqueador de celular. Um contrassenso, pois vivemos tempos de transmissão simultânea de sondas em marte, júpiter, na lua, recebendo em nossas casas imagens e sons vindos do espaço, gerados a partir de atividades desenvolvidas pela tecnologia da inovação humana terrestre. Nessa perspectiva, não há desculpa, e nos resta reconhecer a omissão das autoridades e desatenção da própria sociedade, que não deveria tolerar tamanhas aberrações, considerando os riscos que cada cidadão de bem fica exposto onde quer que esteja. Lembremos sempre que gestores públicos, autoridades e empresários brasileiros, temem apenas efeitos das mobilizações críticas da sociedade. Sinal para que acionemos os meios de comunicação, façamos manifestações públicas, lancemos campanhas nas redes sociais, afirmando nossa intolerância pela insegurança pública decorrente da superlotação carcerária, do distorcido valor pago para manter cada preso no nosso sistema prisional, se comparado ao que se gasta com cada estudante dos diversos níveis de ensino, no Brasil.

Ademais, a superlotação das celas nos presídios brasileiros exacerba os problemas relacionados à saúde dos detentos, pela precariedade e insalubridade de suas instalações, associadas à imperante promiscuidade sexual e disseminação de doenças contagiosas e/ou sexualmente transmissíveis, que expõem seus/suas parceiros(as), demais familiares e a comunidade a riscos de toda natureza, inclusive, de morte. Doentes, serão tratados no sistema público de saúde, já sobrecarregado e deficitário pelas mesmas razões, falta de gestão pública de boa índole, competente e com formação específica em áreas ocupadas por apadrinhados políticos. Esse é o Brasil que não deu, dá e tampouco dará certo, por culpa da imaturidade cidadã da sua própria sociedade.