Feliz Natal!

E finalmente chegou o Natal! Momento mágico em que, ao menos por um tempo, esquecemos as dificuldades e nos unimos para celebrar a paz e o amor que remetem ao nascimento do Cristo.

Quem dera o sentimento pudesse ultrapassar a ocasião e perdurar o próximo ano inteiro, carregado da mesma sintonia…

Feliz ou infelizmente, entretanto, os dias seguem, e com eles a tribulação da rotina. Vêm os problemas, a crise, a corrupção, a violência, o preconceito e tudo o mais inerente ao cotidiano, que apagam, forçosamente, o brilho da festa.

Mas, hoje, só por hoje, pra que pensar nisso?

Que nesta data, busquemos olvidar as diferenças familiares, condominiais, as brigas de trânsito, as mazelas sociais e políticas, blindando a autoestima e brindando ao encerramento de mais um ano de lutas e de conquistas.

Que expressemos nosso amor àqueles que queremos bem, sem descuidar do apoio aos necessitados de nosso amparo e proteção.

E que, no mundo online – tema nosso – extensão de nossa vivência offline, tenhamos o equilíbrio necessário para interagir pacificamente, valorizando as amizades, e fugindo de ofensas e polêmicas que não levam a lugar algum.

Fiquemos, por ora, com a doçura da partilha de mensagens positivas que traduzem a fraternidade.

#FELIZNATAL