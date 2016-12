Folia de Reis recebe documento

No dia 18 de dezembro o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC promoveu um evento relacionado à FOLIA DE REIS. Foram entregues os documentos de identificação aos mestres de Folia de Reis fluminenses. O evento aconteceu em Valença na Catedral Nossa Senhora da Gloria e teve como objetivo contemplar os grupos de Folia de Reis atendidos pelo escritório do INEPAC do Médio Paraíba, entre os quais faz parte o nosso Município. Infelizmente não comparecemos ao evento e nem temos nenhum grupo de Folia de Reis registrado em Três Rios. O cadastramento e a identificação são fundamentais para o reconhecimento da importância cultural dos grupos existentes no Estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi iniciado pelo INEPAC em 1970 e vem assim dar continuidade ao reconhecimento desse importante movimento religioso folclórico da cultura brasileira.

A apresentação das Folias de Reis tem início no período natalino, prossegue no dia 06 de janeiro, dia de Santos Reis, finalizando em 20 de janeiro, dia de São Sebastião.

Precisamos resgatar essa tradição e solicitamos a quem se interessa por essa manifestação cultural que ajude a identificar se temos grupos atuantes. Consta que até 2012 contávamos com quatro grupos e hoje seriam apenas dois que se apresentam: Os Mensageiros de Belém, da Boa União e a Tradição do Oriente, do Cantagalo, que outrora foi liderado pelo Senhor Paulo Sérgio Silva.

Entre Rios Jornal no cofre e na memória

Recebemos carta da Fundação Biblioteca Nacional sobre o Convênio de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal de Três Rios – Secretaria de Cultura. Trata-se de Importante projeto que vem preservar a nossa memória. Precisamos identificar pessoas que tenham o ENTRE RIOS JORNAL e queiram colaborar emprestando seus jornais ou coleção para microfilmagem. Quem souber ou quiser contribuir com a preservação da nossa memória pode entrar em contato com o CMPC na Casa da Cultura ou pelo email cmpc@tresrios.rj.gov.br

Adeus ao nosso amigo e conselheiro

Com pesar registramos o falecimento do conselheiro do CMPC, representante do poder público, o Procurador Ulisses Guimarães Figueiredo Filho, ocorrido em 21 de dezembro. Além de profissional dedicado a PMTR era bom de conversa e bem humorado. Bom ouvir suas histórias sobre Três Rios, algumas pitorescas e intrigantes. Perdemos um colega, amigo, companheiro e parte da memória de nossa cidade. Que descanse em paz!

Vera Alves Pereira

Presidente do CMPC