Julgando pela aparência

Por mais que falemos e busquemos igualdade entre as pessoas, sabemos que estamos muito longe de atingi-la. Por mais que ouçamos inúmeras vezes alguém dizer que somos todos iguais, chega um momento em que algumas pessoas traem suas palavras. Não sou muito de assistir a lutas pela TV, mas após a esmagadora vitória da brasileira Amanda Nunes sobre a lutadora Ronda Rousey fiquei indignada com a diferença na premiação. Mesmo sendo derrotada numa luta que teve a duração de 48 segundos Ronda Rousey recebeu uma premiação de R$ 10 milhões. Enquanto a vencedora recebeu R$ 650 mil. Os cinquenta mil foram por sua brilhante atuação. Então fiquei pensando no quanto as pessoas são vistas e tratadas de forma diferente. Certa vez uma cidade se preparava para receber uma visita ilustre, estavam organizando uma grande festa, pois o prefeito anunciou que naquela pequena cidade chegaria um grande investidor e que tinha muito dinheiro e que estava animado a levar para aquela cidade uma grande multinacional. Sendo assim, o assunto na cidade era só esse. Mas ninguém tinha a menor noção de como era esse investidor, ninguém o conhecia. Sempre que chegava alguém diferente todos procuravam saber quem poderia ser. Até que num certo dia aconteceu algo que movimentou a cidade. Uma senhora muito humilde chegou num dos restaurantes mais caros da cidade e após sentar pediu um cardápio, mas, logo de cara o garçom perguntou se ela não queria o prato do dia e ela virou-se para ele e disse que ela queria o cardápio. Todos estavam olhando para a mulher. Afinal, ela estava mal vestida, não tinha uma boa aparência e nem ao menos aparentava ter dinheiro. Depois de algum tempo o garçom entregou o cardápio para aquela senhora que olhou várias vezes dando a entender que nada agradava. De repente ela fez sinal para que o garçom voltasse a sua mesa e quando ele chegou ela fez a seguinte pergunta: nesse restaurante vocês tratam todos assim com essa frieza e indiferença? E disse mais. Se esse é o melhor restaurante da cidade como podem ter um cardápio tão simples? Sem contar que uma das grandes virtudes de uma cidade pequena é ser acolhedora e confesso que não senti isso nessa cidade. O garçom chamou o gerente e disse que achava que a mulher não tinha dinheiro para comprar e estava pondo defeito no restaurante e na cidade. Então o gerente chegou até a mesa daquela senhora e começou a falar com indiferença e disse que ela estava no restaurante mais caro e chique da cidade e que nem todas as pessoas da cidade tinham dinheiro para entrar lá. Depois de ouvir o gerente a senhora perguntou a ele onde estava o dono do restaurante então ele disse que o restaurante tinha um dono que ele nunca soube quem é, pois, o dono não era da cidade, mas que tinha recebido um telefonema que ele chegaria àquela semana. Foi então que a senhora se levantou e se apresentou dizendo: muito prazer sou a dona do restaurante. Ou prefere que me apresente como sua patroa?