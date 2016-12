Lei não cria postos de trabalho

O Natal passou e, mais uma vez, Jesus deixou nos quatro cantos do mundo sua mensagem de paz, de amor e fraternidade. A data, como não poderia ser diferente, ensejou as mais variadas maneiras comemorativas. Festivas ou não, todos elevaram seus pensamentos e oraram, ainda que mentalmente, pedindo ao Menino Jesus para que conceda a graça que tanto precisamos.

Nas minhas preces não me esqueci de elevar meus pensamentos a Ele, para que ilumine os nossos “dirigentes” a não levar à frente os pacotes de maldades que atingirão as classes mais pobres do nosso país. São medidas nocivas que querem aprovar sob a alegação de ser a única saída para sanear a economia.

O presidente temer – não querendo aqui fazer qualquer trocadilho – está temeroso de que sua base aliada possa aceitar a ideia (o que eu não acredito) de submeter ao referendo popular se aceita ou não aprovar tais reformas. A classe trabalhadora, aposentados e pensionistas vive atormentada. Se sente anulada completamente por um governo que cada vez mais dela se distancia.

Sua popularidade, a qual ele sempre ironiza dizendo que não se importa, está baixíssima, praticamente no rodapé. Um governo quando não tem o apoio do povo, seu barco fica à deriva e perde a força política no Congresso Seus aliados, mesmo conquistados no chamado tomam lá da cá, serão os primeiros a pular fora, não vão entrar no chamado abraço dos afogados.

Quando se fala em aumento de jornada de trabalho, e o pagamento proporcional de salário, respectivamente ao cumprimento de jornada; se fala em extinção do contrato, por prazo determinado, que é uma exceção e, quando a exceção passa a se tornar regra, o trabalhador não saberá ao certo por quanto tempo seu contrato de trabalho terá vigência, se por 120, por 240 dias. Imagine, por exemplo: você vai comprar um carro hoje em 72 vezes, não sabe se ao longo desse período terá emprego.

A bonança na crise reflete a imposição do setor. A área financeira sempre mandou no país, mas nunca tanto como agora: hoje, ela domina o governo central. Nos últimos dois anos, exceto pela breve gestão de Nelson Barbosa, a Fazenda vem sendo tocada por executivos de bancos: antes Joaquim Levy (Bradesco), agora Meirelles (ex-Boston). E a política econômica persegue integralmente as reformas defendidas pelo setor: a agenda de Temer é a do mercado financeiro.

Se tomarmos por base o cenário de hoje e o projetado para as próximas décadas, R$ 20 bilhões deixarão de ser investidos em saúde por ano (dados do Conselho Nacional de Saúde) e R$ 25,5 bilhões em educação (estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados). E o salário mínimo, hoje de R$ 880, seria de R$ 400 caso a medida já vigorasse há 20 anos.

Há que se entender, e para isso não precisa ter mais de dois neurônios, que a lei não cria postos de trabalho, o que cria postos de trabalho são políticas públicas. As leis, simplesmente regulamentam as circunstâncias. Se pretenderem fazer uma reforma, se querem modernizar as relações trabalhistas, o governo deve dar o primeiro passo, não reunindo no café da manhã meia dúzia de empresários, mas sim com todos aqueles interessados, sociedade civil, representantes de órgãos de fiscalização do trabalho, representantes das empresas. Para se ter uma ideia, o Ministério público do Trabalho não foi convidado.