O primeiro Museu de Três Rios e a revitalização da Casa de Cultura

Movimento do então Conselho Municipal de Cultura para a cessão por parte do Tribunal de Justiça, do prédio do antigo Fórum de Três Rios, foi vitorioso em 1998. O Presidente do Tribunal de Justiça da época, Desembargador Thiago Ribas Filho, oficializou a cessão do 2º pavimento do prédio onde hoje funciona a Casa de Cultura, porém, para atender aos requisitos do projeto idealizado para o local – a implantação do primeiro museu de Três Rios, instituído por Decreto n.º 4147 de 22 de julho de 2010, se faz necessário a cessão de todo o prédio – 1º e 2º pavimentos – incluindo os anexos.

A continuidade desta causa vem sendo mantida com perseverança desde então, primeiro através do Processo Administrativo nº 2011. 080724, do TJ, de fevereiro de 2014, iniciado pelo Presidente do Conselho Domingos Espíndola de Aguiar. Novamente em abril de 2015, o então Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Joel São Tiago dos Santos, mais uma vez oficializou ao Tribunal de Justiça e encaminhou Carta Aberta do Movimento Pró Museu de Três Rios, assinada por centenas de pessoas solicitando a cessão do prédio. Obtivemos como resposta do Tribunal de Justiça que em 2017 estariam decidindo sobre as locações dos setores da Justiça, entre eles o primeiro piso do prédio onde hoje está instalado o Juizado Civil Especial.

Assim, tendo como missão implantar o primeiro Museu de Três Rios e fazer as adequações da Casa de Cultura, local que necessita ser ampliado para cumprir com eficiência a sua destinação, a Presidência atual do agora denominado Conselho Municipal de Política Cultural, sabendo que uma das metas previstas no Plano Municipal de Cultura, Lei n. 4.369 de 28 de novembro 2016, é a criação do nosso Museu, oficializou ao Tribunal de Justiça, em novembro de 2016 para retomarmos as negociações para a nossa importante causa. Estamos aguardando e contando com adesões dos gestores públicos e empreendedores culturais e já obtivemos do Prefeito Josimar Salles por meio do Secretário de Cultura e Turismo, Celso Jacob Filho a confirmação que não medirá esforços para fazer cumprir esse importante projeto para a cultura trirriense.

Vera Alves Pereira – Presidente do CMPC