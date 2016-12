O sentido do natal

Qual o significado do natal para você? O que de fato significa essa data? Quando chega o mês de dezembro, parece que todos ficam mais sensíveis e emotivos. Um clima de paz e harmonia parece pairar no ar. Mas será que esse é de fato o que nos faz sentir o natal? Havia uma família que morava em uma pequena cidade e todos os anos procuravam ajudar famílias carentes. O que chamava a atenção dos vizinhos é que eles sempre buscavam ajudar famílias com o perfil parecido. Eles sempre procuravam famílias carentes que tivessem um casal de filhos. Eles tinham uma filha apenas e que já estava adolescente. Ela cresceu acompanhando os pais no que faziam. Num certo dia enquanto foram visitar mais uma família carente e que tinha um casal de filhos a adolescente aproveitou enquanto estava indo para casa com os pais e fez uma pergunta. Ela perguntou por que eles sempre ajudavam famílias carentes e porque tinham que ser sempre casais com um casal de filhos. Naquele momento a menina tocou num ponto delicado para os pais e ela nem imaginava a grande experiência que iria passar. Os pais se olharam e começaram a chorar e nesse instante a mãe disse: minha filha há alguns anos atrás, perdemos nosso emprego, nossa casa e tudo o que tínhamos e por isso, fomos morar nas ruas. Sabe minha filha, fomos procurar amigos, vizinhos e até conhecidos, mas, ninguém quis nos ajudar. Nós tínhamos um filho e o nome dele era João Gabriel. Foi terrível irmos morar nas ruas, não ter ajuda de ninguém. Passamos muita fome e infelizmente seu irmão ficou muito doente e como estava muito fraco e desnutrido não resistiu e faleceu. Sofremos muito e pedimos a Deus que nos tirasse daquela vida, que nos desse um trabalho, onde morar. Anos depois um casal de idosos nos encontrou e começaram a conversar com a gente e contamos a nossa história. Eles nos levaram para a casa deles e nos ajudaram a arrumar um trabalho e hoje vocês os chamam de avô e avó. Depois tivemos você e depois disso prometemos a Deus que daquele dia em diante sempre ajudaríamos casais que tivessem um casal de filhos. Todas as vezes que ajudamos esses casais é como se estivéssemos nos ajudando e salvando o nosso filho. Depois de ouvir os pais a menina começou a chorar e sorrir ao mesmo tempo e disse aos pais o seguinte: hoje descobri o verdadeiro sentido do natal! Tudo o que desejo nesse momento é abraçar minha avó e meu avô. E de agora em diante quero fazer uma promessa de ajudar os idosos.