Perigosa panela de pressão

São expressivas as manifestações contra o governo Michel Temer- uma administração que não ascendeu ao poder pelas urnas e, por isso, precisa conquistar legitimidade para suas ações. Não se pode esquecer que ao propor a PEC do Teto de Gastos, o governo decidiu cortar investimentos fundamentais como Saúde e Educação, que já estão sucateadas. Precisará, portanto, apresentar soluções a essas demandas sociais, Igualmente, será preciso tornar mais justa a proposta da Reforma da Previdenciária. Da forma como está o texto sugerido pelo governo federal extirpa as conquistas do sistema de seguridade e diminui as de os trabalhadores usufruírem do benefício pelo qual pagou ao longo da vida.

Vale lembrar que é preciso saber lidar com essa panela de pressão. Caros leitores, vocês devem lembrar que, quando ainda vice da então presidente Dilma Rousseff (PT), em um período em que ainda era tido como aliado da colega de chapa, Michel Temer (PMDB) sentenciou: é impossível governar por muito tempo com baixa popularidade. Agora no comando do país, o peemedebista, felizmente para ele, começa a mostrar que estava enganado.

Apanhando da operação Lava Jato, envolto em uma série de polêmicas com ministros – e alguns, agora, já e- ocupantes de cargos na Esplanada –, Temer amarga crescente impopularidade. A continuar a provável trajetória, ele logo estará com níveis de rejeição nas alturas. Isto pode abrir uma brecha para uma fuga de muitos parlamentares de sua base. Não tem sido poucos os questionamentos que lhe tem sido feito por lideranças de peso de bancadas que o tem apoiado no Senado e na Câmara.

O Senador Ronaldo Caiado(DEM), recentemente pediu a renunciar de Michel Temer. Caiado é pré-candidato em 2018. Ontem foi a vez do Senador Álvaro Dias (PV-PR). Ele exigiu que o governo deveria se dedicar a uma auditoria. Estamos discutindo nesta Casa uma proposta para conter gastos. Não adianta pensar na contenção de gastos se não alcançarmos a dívida pública, que é o calcanhar de Aquiles, que é a questão crucial para a solução do ajuste fiscal. Temos que avançar, conhecer essa dívida, que dívida é esta, de onde ela vem, quem a contraiu, para quem devemos, quanto devemos, quais são as taxas de juros praticadas, onde esse dinheiro foi. Portanto, essa auditoria é essencial até para que se possa discutir solução para uma melhor administração da dívida pública brasileira. Por esse motivo estamos fazendo algumas indagações essenciais ao Tribunal de Contas, para que, a partir dessas informações, o Congresso, junto com o Poder Executivo, possa discutir uma administração mais razoável da dívida, de uma forma que não imponha tantos sacrifícios à população”, justificou o senador ao defender a aprovação do requerimento.

Vejam vocês, caros leitores, são visíveis o que se pode chamar de rachaduras na tão propalada base aliada construída no toma lá dá cá. Ninguém quer se desgastar junto com Temer, que dá sinais de preocupação de uma debandada. Já vimos esse filme várias vezes. É o chamado salve-se quem puder. O presidente deixou de viajar alegando que precisa trabalhar a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara Federal, o qual seria o primeiro da linha sucessória e, mais que isto, o livraria a qualquer momento, de um possível pedido de impeachment, caso a chapa Dilma Temer venha ser cassada. Com Maia na presidência do legislativo, essa matéria dificilmente entraria na pauta como ocorreu com Dilma Rousseff, retirada do poder sob a orquestração do “maestro” Temer que contou com a obediência do seu subserviente, então presidente da Câmara , Eduardo Cunha, o qual, devido aos inúmeros crimes praticados acabou caindo nas garras da Lava Jato, passando a residir num cômodo atrás das grades, deixando de participar dos lautos jantares regado a vinhos importados de venerandas safras promovidos no Palácio Jaburu. Cunha prometeu abrir o bico, mas até hoje está de bico calado. Não se sabe até quando.

. Mas uma coisa será difícil de impedir: Os gritos das ruas

Vou ficando por aqui.