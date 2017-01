Projeto de Reforma Trabalhista do Governo Temer: da atualidade da luta de classes ou do aumento da exploração dos trabalhadores

A grande descoberta teórica de Karl Marx e Friedrich Engels em diversos de seus livros foi a afirmação de que “a luta de classes é o motor da história”. Nas linhas iniciais do Manifesto Comunista os pensadores alemães disseram que “toda a história da humanidade é a história da luta entre classes”. Ou seja, a luta de classes envolve relações de poder em que haja desigualdade, domínio e exploração de diversas formas. Na sociedade capitalista – que tem pouco mais de 200 anos na Europa e no Brasil perto de 100 anos- a natureza dos conflitos de classes assumiu características específicas. Organizou-se sob a forma de duas grandes classes sociais, ainda que marcadas por frações de classe (divisões internas em função do ramo de atuação. Ex. burguesia agrária, bancária, industrial). A primeira delas é a classe trabalhadora. O critério de pertencimento à classe trabalhadora é obter sua existência por meio da venda de sua força de trabalho- única mercadoria que os trabalhadores possuem. Lembrando aos leitores que na escravidão não há venda de trabalho, uma vez que a exploração se dá por coerção não econômica (por meio da força da opressão).

Por contraste, Marx define classe burguesa como aquela possuidora de meios de produção (terras, maquinários, matérias primas, lojas, ferramentas), obtendo sua existência a partir da compra de força de trabalho e utilização (e venda) dos frutos do trabalho do trabalhador. A esse processo chama de Mais valia, uma vez que o trabalhador (de uma forma geral, e não um trabalhador específico) recebe (por salário ou outras formas de pagamento) apenas uma parte do ele produz em sua jornada.

É justamente por isso que Karl Marx fala que as lutas entre essas classes sociais são partes inseparáveis da ordem capitalista. O desejo de obter melhores condições de vida (melhores salários, melhores políticas sociais de saúde, educação, transporte, assistência social por meio de ações estatais) é impossível sem arranhar a margem de lucro dos burgueses. São interesses inconciliáveis. Tanto que é comum haver aumento de preços de serviços e produtos (ônibus, luz, gasolina e alimentação) sempre que há aumento salarial. Quando não há aumento, vemos formas de subsídios estatais- federal, estadual e municipal- às empresas (lembremos apagão de 2001 ou quando passagens de ônibus não foram aumentadas em função dos protestos de 2013). Ou seja, não há prejuízo ao conjunto da burguesia, na medida em que o que perderia pagando mais aos seus funcionários é recuperado sob a forma de elevação de preços, menor cobrança de impostos ou pagamento pelos cofres públicos.

Certamente, as formas de exploração do trabalho na atualidade são profundamente diversas das vivenciadas por Karl Marx (que morreu em 1983) e Friedrich Engels (que morreu em 1895). Ao mesmo tempo a luta organizada dos trabalhadores e trabalhadoras em sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais garantiu algumas conquistas em diversos países. São essas conquistas que tem sido atacadas em diversos países, e principalmente no Brasil com Governo (golpista) de Temer-PMDB.

Quando avaliamos os itens propostos na chamada (contra) reforma trabalhista fica claro que absolutamente nenhum representa uma melhoria nas condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras. Pelo contrário! Prorrogação do conceito de trabalho temporário permitirá na prática demissão com menores custos às empresas e menores ganhos aos trabalhadores; possibilidade de parcelamento das férias em até 3 períodos anuais- garantido o mínimo de 15 dias consecutivos; extensão da jornada para até 12 horas diárias, ainda que respeitada o limite máximo de 44 horas semanais; diminuição do intervalo entre jornadas (almoço cairia de 1 hora para 30 minutos). Cada uma dessas representa formas diversas de precarização. Modernização nesse caso quer dizer tão somente aprofundar a exploração. Por isso, exigirá muita luta nas ruas, pressões sobre parlamentares (de todo o estado de Rio de Janeiro). E assim abrimos 2017.

Marcelo Paula de Melo é doutor em Serviço Social (UFRJ) e professor da EEFD-UFRJ.