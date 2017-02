Roda gigante dos corruptos

Não tem como esconder a existência de grandes nuvens negras que ainda não foram dissipadas na política, com forte reflexo negativo na economia que caminha a passos de tartaruga, apesar da equipe econômica tentar passar uma imagem de evolução positiva. Mesmo sabendo que a taxa de desemprego no Brasil subiu a 12% no último trimestre de 2016 contra 11,9% no trimestre anterior um nível recorde desde o início da atual forma de caçulo, em 2012. No quarto trimestre de 2015 o desemprego era de 9%%. Sua piora ocorreu em um país que viveu seu segundo ano consecutivo de recessão econômica.

O país inteiro dorme e acorda com essa esperança, com as promessas de dias melhores. Desde que Michel Temer (PMDB) assumiu o poder como mandatário maior da nação, negociou um apoio nunca visto no Congresso Nacional que lhe deve total obediência. Até agora os partidos aliados têm aprovando todas a matérias geradas no Planalto não importa se impopulares ou não, nocivas ou benéficas. A ordem é não mexer em nada, aprova-las na íntegra e não dar ouvido a oposição, ainda que seus argumentos sejam convincentes. Faz de conta que não entendeu, e toca o barco.

Essa tem sido ordem superior, mesmo sabendo que lá na frente vá doer naqueles que nada tem a ver com uma história que não começou agora, mas que ainda pode se ampliar depois que forem abertas as “caixas pretas” das delações premiadas já homologadas pela presidente do Superior Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, a qual, demonstrando inteligência e muita sabedoria, manteve todo o trabalho em segredo de justiça, deixando o listão dos delatados pela Odebrecht longe do alcance dos especuladores de plantão da grande mídia, uma delas bastante acostumada a divulgar, com exclusividade, de maneira espetaculosa e até hipotética, para garantir maior audiência.

Os vazamentos havidos até hoje não ocorrem de maneira tão simples como muitos acreditam, a maior parte delas foram selecionadas. Há que se notar ainda, a contrapartida da autopromoção. Reconhecendo que os depoimentos têm validade jurídica, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, homologou nessa segunda-feira (30) as 77 delações de executivos da Odebrecht. Agora, o material será encaminhado à Procuradoria Geral da República, que vai avaliar o que será investigado. A ministra usou a prerrogativa de presidente da Corte. A decisão deveria ter sido tomada pelo ministro Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo há pouco mais de uma semana. Com isso, as investigações não deverão sofrer solução de continuidade, o que pode atrasar o andamento da Lava Jato.

Apesar de alguns depoimentos já terem vazado, o conteúdo das delações continua sob sigilo, que só deverá ser derrubado após a abertura das investigações. Apenas em um desses depoimentos, 51 políticos e 11 partidos já foram citados em operações de suborno e caixa dois. O próprio presidente Michel Temer pode ser mencionado. A Lava Jato atinge seu pico, cujo conteúdo pode abalar a República. Mas isso não é o fim do Brasil. Pode ser o começo.

Daqui a cem anos, será se não igual, bastante parecida, não como a Operação Lava Jato, (digna de aplausos) mas em diferentes ações, com características parecidas, ou seja, carimbadas pela corrupção, com viés políticos aliados a grupos internacionais. O termômetro não baixa a febre, e, sim, o medicamento. Se interromper a chamada eterna vigilância, a roda gigante vai continuar girando no grande parque, não de diversão, mas de bandalheiras, como têm sido até agora promovida. Pelos infiéis e inconstantes políticos e seus asseclas que tanto envergonharam e continuam envergonhando a nação brasileira A esperança de todos nós é que o país volte a crescer, com geração de emprego e renda, mas sem sacrificar a classe mais pobre da sociedade.