Sobre a crise no estado do Rio de Janeiro e a corrupção em torno do ex governador Sérgio Cabral (PMDB): Quem pagará a conta?

O anúncio de acordo entre governo federal e governo do Estado do Rio de Janeiro acerca da (suposta) ajuda para enfrentar a crise financeira na gestão Cabral-Pezão\ PMDB (a partir de 2007) precisa ser avaliado com cautela. Há um mantra repetido por diversos sujeitos políticos- incluindo as reportagens da grande mídia- de que a crise deve-se ao fato do preço do petróleo ter baixado. Contudo, esse debate precisa ser complementado por dois elementos: a) indiscriminada política de concessão de isenções fiscais que fizeram com que bilhões de reais deixaram de entrar nos cofres estaduais (o Tribunal de Contas do Estado fala em torno de R$ 160 bilhões de reais em isenções apenas no período 2009 a 2015); b) antecipação da receita de royalties por parte do governo do Estado. Ou seja, como mostram diversas reportagens, os governos Anthony Garotinho (PDT\PMDB; 1999-2002), Benedita da Silva (PT, 2002); Rosinha Matheus (PMDB, 2003-2006) e Sergio Cabral (PMDB; 2006-2014) e Pezão (PMDB, 2014-) sistematicamente realizaram essas operações, com devida aprovação da Assembleia Legislativa (ALERJ). Essas administrações pediam autorização para receber esses recursos de bancos pagando taxas de juros. Ou seja, se receberia 5 anos depois R$ 1 bilhão, aceitavam algo como R$ 900 milhões agora. Com isso, nenhum governo de fato contava com royalties do ano que de sua administração, uma vez que já havia sido adiantado por governadores anteriores.

Lemos ao longo da semana que passou uma série de eventos em torno da relação entre o ex-governador Sergio Cabral e o empresário Eike Batista. Denúncias robustas, com farta documentação e depoimentos de envolvidos, indicaram uma promíscua relação. Segundo promotores do caso, os US$ 100 milhões de dólares (algo em torno de R$ 340 milhões) seriam apenas uma parte do montante de ocultado pelo ex governador.

Também lemos que apenas no 1 mandato de Sérgio Cabral (2007-2010) as empresas de Eike Batista (grupo X) receberam perto de R$ 80 milhões de isenções fiscais do governo do estado para diversos empreendimentos. Se somarmos aos valores referentes a 2010 a 2012 (início da derrocada do grupo X de Eike Batista) possivelmente passaremos de R$ 100 milhões de reais que essas empresas deixaram de recolher aos cofres públicos. Uma determinada empresa- LLX- faturou perto de R$11 milhões e pagou apenas R$ 26 mil aos cofres estaduais. Muito provavelmente tiveram isenções de prefeituras de IPTU e ISS. Prejuízos aos cofres públicos em diversos níveis. Não é honesto discutir a crise do estado sem questionar esse assalto aos cofres públicos por meio da isenção indiscriminada de impostos dado as grandes empresas!

O chamado pacote de ajude do governo federal ao Rio de Janeiro envolve a privatização da CEDAE, companhia altamente lucrativa aos cofres públicos, além do aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores estaduais, passando de 11% para 14% mensais. Também prevê uma contribuição provisória de mais 8%. Ou seja, os servidores estaduais saltariam de um desconto de 11% para 22%. Precisamos dizer o impacto disso na vida dos mesmos? Essas medidas gerarão uma economia anual de R$ 3 bilhões. Ao compararmos esses valores com os R$160 bilhões conferidos às empresas em isenções fica expresso quais interesses esses governos privilegiam.

p.s. 1: diante dos eventos, a Câmara Municipal de Três Rios irá cancelar a medalha oferecida a Sergio Cabral? Ele segue sendo merecedor da maior honraria municipal?

Ps2. Jorge Piciani (PMDB) foi eleito para presidência da ALERJ com votos de 64 dos 70 deputados. Apenas os deputados do PSOL e REDE não votaram em Piciani. Deputados do PT, PDT e PCdoB também votaram em Piciani. Quando governo Pezão propuser seu pacote de maldades não vão dizer que são contra. Serão cúmplices.

Marcelo Paula de Melo é doutor em Serviço Social (UFRJ) e professor da EEFD-UFRJ.