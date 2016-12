SPOTLIGHT: filme sobre abusos na Igreja Católica em Boston e os ensinamentos de nosso tempo

Na última coluna do ano tomei a liberdade de realizar algo que fazia parte dos planos iniciais desse espaço: realizar crítica cultural de filmes, discos e livros. Especialmente escolhi um filme que acaba dialogando com o tema dessa coluna: política. O filme americano SPOTLIGHT, vencedor do OSCAR de melhor filme, melhor roteiro em 2016 e também de outros festivais de cinema pelo mundo, deve ser visto por todos cidadãos brasileiros. Deveria ser exibido em todas as escolas de nível médio para jovens e adultos assistirem e debaterem. Dirigido por Thomas McCarhty, e tendo no elenco Mark Ruffallo, Rachel McAdams, Michael Keaton e Liev Schreiber, trata da atuação de jornalistas na cidade estadunidense de Boston em revelar a conivência da cúpula da Igreja católica para esconder os crimes sexuais contra crianças e jovens cometidos por religiosos. O filme mostra que, ao tomar conhecimento das condutas criminosas (e monstruosas), o Cardeal da cidade apenas trocava os religiosos de paróquia, mesmo aqueles que cometiam as mesmas barbaridades mais de uma vez. Os jornalistas fizeram um balanço cruzando as indicações das vítimas (já adultos) com os registros de mudanças de paróquia por parte de determinados religiosos denunciados por violência sexual. Havia conhecimento por parte da cúpula, que não fez nada para proteger as vítimas. Lembro que eram crianças de 10, 12 anos. Meninas e meninos. Não apenas padres gays, também heterossexuais.

O filme também mostra a conivência de outras instituições em ocultar esses crimes. As famílias que procuravam a polícia para registrar queixa eram formalmente indicadas a esquecerem o assunto. Pouquíssimos casos viraram processo judicial. A maioria envolvia acordos sigilosos extrajudiciais com imensa cláusula de segredo envolvendo advogados das vítimas e da Igreja. Ou seja, as famílias das crianças abusadas recebiam algo em torno de US$ 20 mil dólares (R$65.000,00) para ficarem caladas, geralmente coordenados pelos mesmos advogados influentes na cidade. A mídia em geral, que recebia denúncias e não investigava. Em determinado momento, um amigo- importante empresário na cidade e figura freqüente nos eventos religosos- do jornalista chefe da equipe pergunta a ele se realmente continuaria com essa reportagem. Também pergunta se ele sabia o quanto isso podia prejudicar à Igreja. Nenhuma palavra sobre as crianças abusadas, que foram muito mais que prejudicadas.

Geralmente esses criminosos de batina atacavam as crianças mais vulneráveis (filhos de pais\mães presos, órfãos cujo responsável passava por dificuldades econômicas). Além de criar uma confiança com futura vítima, também pressionavam familiares que queriam denunciar. Quando o caso explode em janeiro de 2002, o Cardeal de Boston é promovido para um cargo mais elevado no Vaticano. Ou seja, ele coordena um imenso grupo de padres pedófilos; fica comprovado por documentos que ele sabia e não fez nada para proteger as crianças e jovens dos facínoras e a cúpula Vaticano o promove.

Ao final do filme, há informações sobre processos similares em diversas cidades do mundo, inclusive no Brasil, especialmente Franca- SP, Arapiraca-AL, Niterói-RJ e a capital fluminense. Numa rápida pesquisa na internet descobrimos ações judiciais. Certamente isso não ocorre somente na Igreja Católica. Outras denominações religiosas também devem ter casos similares.

Precisamos falar de coisas desagradáveis. Pois certamente muito pior deve ser uma criança ou jovem que passa por algo semelhante. Por isso, esse filme precisa ser visto e debatido. Para monstros como esses que andem a solta- de batina ou não- sejam capturados.

Com tudo isso, feliz 2017.