André Português, novo prefeito de Miguel Pereira, é eleito presidente do Consórcio de Saúde da Região Centro-Sul

Na última quarta-feira (21), foi realizada reunião ordinária para eleição do presidente e secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro-Sul Fluminense, CIS-CS/RJ, Biênio 2017/2018. Estiveram presentes os prefeitos eleitos dos municípios consorciados: Areal, Levy Gasparian Miguel Pereira, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Três Rios e Vassouras.

Na ocasião, foi eleito por unanimidade como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro-Sul Fluminense CIS-CS/RJ, o prefeito eleito de Miguel Pereira, André Português. Para a secretaria executiva do consórcio, foi eleito o secretário municipal de Saúde de Miguel Pereira, Abner Peclat Barbosa. Eles assumirão os trabalhos a partir do dia 2 de Janeiro de 2017.

“É uma honra ser eleito presidente. Quero compartilhar com todos os prefeitos a experiência que adquiri. O Consórcio é uma grande solução para a saúde pública”, disse André Português após a eleição.

A reunião contou com a presença do prefeito de Areal, Flávio Magdalena Bravo, o atual prefeito de Comendador Levy Gasparian e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro-Sul Fluminense, Cláudio Mannarino, o prefeito eleito de Comendador Levy Gasparian, Valter Lavinas, o prefeito eleito de Miguel Pereira, André Português, o prefeito eleito de Paty do Alferes, Eurico Pinheiro Bernardes Neto, o prefeito eleito de São José do Vale do Rio Preto, Gilberto Esteves, o prefeito eleito de Sapucaia, Fabricio Baião, o prefeito eleito de Três Rios, Josimar Salles e o prefeito eleito de Vassouras, Severino Dias.

A disputa, que estava acontecendo entre André Português e o prefeito reeleito de Areal, Flávio Magdalena Bravo, terminou com apenas uma candidatura, já que Flávio retirou a mesma vendo que André Português estava com a aprovação da maioria absoluta dos representantes.

Criado em junho de 1998, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro-Sul-Fluminense, tem como participantes todos os municípios da região Centro-Sul Fluminense, Areal, Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras, Mendes, Eng. Paulo de Frontin, Paracambi e Paraíba do Sul, mais o município São José do Vale do Rio Preto, da região Serrana.

O Consórcio oferece aos municípios os serviços de média complexidade, tais como: mamografia, endoscopia digestiva alta com e sem biópsia, colonoscopia e retossigmóidoscopia, alocados através de convênios com os hospitais, Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul, e Hospital Universitário Sul Fluminense, em Vassouras, assim como cirurgias eletivas através de convênio também com o Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul. De 2013 a 2016, o CIS-CS/RJ já realizou 14.464 exames, entre mamografia, endoscopia digestiva alta com e sem biópsia, colonoscopia e retossigmóidoscopia.

