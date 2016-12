Atendimento na BR-040 será reforçado durante o Natal

Será colocado em operação a partir de sexta-feira (23) um esquema especial de atendimento na BR-040, no trecho de concessão da Concer entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, para o Natal. A estimativa é que 235 mil veículos utilizem a rodovia entre sexta e segunda-feira (26). Haverá reforço no atendimento prestado pelo socorro mecânico em trechos de maior movimento da BR-040 durante o período.

Os horários de pico durante o fim de semana tendem a ocorrer a partir de sexta, entre 10h e meio-dia e de 16h às 19h, e no domingo a partir de 14h. A concessionária lembra que a restrição ao tráfego de caminhões e carretas com três eixos ou mais na pista de subida da Serra de Petrópolis vai vigorar na sexta (das 16h às 22h) e no sábado (das 8h às 14h). O usuário também deve evitar trafegar pelo trecho após o término da restrição, quando muitos veículos de carga sobem a serra ao mesmo tempo, causando lentidão ao tráfego.

O Centro de Controle Operacional, que monitora as condições de trânsito e clima na rodovia, em tempo integral, contará com um número maior de reboques para remover veículos com pane mecânica, principalmente em trechos de maior circulação de usuários, como na Baixada Fluminense e Serra de Petrópolis.

Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a Concessionária através da Central de Atendimento ao Usuário (0800-282-0040). Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para 0800-281-0041. O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego da Concer em toda a rodovia. Tanto as centrais como o site informam ainda as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040.

A Concessionária recomenda ainda que o motorista respeite a sinalização e os limites de velocidade, que variam ao longo da rodovia, e que verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus, entre outros itens. Para fazer contato com o serviço de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o usuário deve ligar para 191.