Campanha Natal sem Fome realiza entrega de doações

Essa última semana está sendo de entrega das cestas básicas da campanha Natal sem Fome, organizada por José Machado, o Baixotinho. O projeto iniciado há dez anos pelo seu pai, hoje já atende a toda a região.

A arrecadação começa em setembro, com vizinhos, familiares e comerciantes. Além disso, é realizada a Caminhada e Corrida Rural, para que a arrecadação seja ainda maior. Várias cestas básicas são montadas com as doações, e brinquedos são entregues também às crianças das famílias assistidas.

Neste ano são 15 famílias cadastradas. Em Petrópolis, famílias dos bairros Independência, Caxambu e Rio Bonito foram assistidas. Já em Areal, algumas famílias da Vila Dantas, Boa Esperança, Pedreira, São Sebastião, Amazonas e Delícia receberam as doações. E em Três Rios, uma família do Pilões também receberá doações.