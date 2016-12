Chegou o Natal!

Aos leitores do Entre Rios Jornal, que sempre nos acompanharam e que puderam estar junto de nós durante este ano, que Jesus possa abençoar a todos com muita saúde e paz e que neste Natal não nos esqueçamos d aniversariante. São os votos da diretoria do Asilo São Vicente de Paulo, dos idosos e colaboradores. Feliz Natal!!!

Eliane Esteves – Presidente do Asilo São Vicente de Paulo

Desejo a todos um Natal com muito amor e paz, um ano novo de prosperidade e realizações, em especial aos leitores do Entre Rios Jornal, um 2017 repleto de boas notícias!

Devanil Gonçalves – Maestro do Grêmio Musical Primeiro de Maio

Estamos vivendo o tempo do advento, importante para os cristãos. Mesmo com forte apelo comercial do consumo desenfreado desvirtuando o significado da data, vale neste momento reforçarmos a importância do nascimento do filho de Deus. Talvez nesse momento de crise, saibamos valorizar as pessoas muito mais que os presentes. Sejamos mais ternos e atenciosos como o próprio Cristo Jesus nos ensinou. Feliz Natal e grande ano a todos.

Elder Ázara – Diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Que o espírito do Natal em seu verdadeiro significado, seja o símbolo de uma nova era, a clamar pela nossa regeneração, pelo nosso encontro com a felicidade, a verdadeira, livre das ilusões e desilusões que já começaram a nos cansar. Tenham todos um Feliz Natal!

Maria Elisa Amorim – Diretora do Grupo de Amadores Teatrais Viriato Corrêa

Que neste Natal tenhamos muita esperança de dias melhores. Tal qual o nascimento de Jesus, que renasça em nossos corações o amor, a solidariedade, a paz e a irmandade entre os homens. São os meus sinceros votos, Feliz Natal!

Mariah de Almeida – Comunicadora e apresentadora do Programa Show da Manhã

O que você quer neste Natal? Quero eu Senhor, neste Natal enfeitar todas as arvores do mundo com frutos que alimentem a todos os que têm fome. Quero eu Senhor, neste Natal construir uma manjedoura para cada desabrigado. Quero eu Senhor, neste Natal me tornar uma estrela para orientar os Reis Magos da Paz para cessarem de imediato as violências entre meus irmãos. Quero eu Senhor, neste Natal ter o coração grande e a alma pura para abrigar os que concordam e principalmente os que de mim discordam. Quero eu Senhor, neste Natal poder presentear o mundo me tornando um ser humano menos egoísta e com mais humildade para pedir menos para mim e contribuir mais para meu semelhante. Quero eu Senhor, neste Natal agradecer-te por tantas bênçãos, em especial, aquelas que vieram em forma de sofrimento e com o passar do tempo tem construído em meu peito o abrigo seguro de onde nasce a Fé. Que o menino Jesus traga suas bênçãos sobre nós e ilumine nossos caminhos com a sua luz. Feliz Natal e um Próspero e Abençoado Ano Novo 2017!

Roshan D’Souza – Pároco da Paróquia São Sebastião de Três Rios

Mais um Natal! Propagandas, casas decoradas, mensagens repetidas, luzes coloridas e, quase sempre, o esquecimento do real motivo desta data: o nascimento de Cristo. Que o Cristo, nascido há muito tempo entre os homens, possa ser bem lembrado nesta data e que, nesta lembrança, Ele desperte em cada um de nós reforçando os seus ensinamentos para que estes guiem nossos atos, não só no Natal, mas em cada dia que vivermos. Assim, poderemos ter certeza de que viveremos um Natal sagrado e que estaremos caminhando para o crescimento humano, melhorando nossa passagem e a passagem de nossos semelhantes aqui neste mundo. Abraços fraternos.

Amadeu Guedes – Professor

Desejo que todos os leitores do Entre-Rios Jornal tenham um Natal feliz e que 2017 seja um ano de realizações, trabalhos e conquistas. Que sejamos repletos de saúde e da presença de Deus em nossas vidas. Feliz Natal e um 2017 pleno e intenso!

Angélica Garcia – Jornalista

O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa; entretanto se faz necessário o silêncio, para que se consiga ouvir a voz do Amor. Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a renascer e deixar que Deus penetre em sua alma. O pinheiro de Natal é você, quando com sua força, resiste aos ventos e dificuldades da vida. Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores que enfeitam sua vida. Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne. A luz de Natal é você quando com uma vida de bondade, paciência, alegria e generosidade consegue ser luz a iluminar o caminho dos outros.

Você é o anjo do Natal quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, justiça e de amor. A estrela-guia do Natal é você, quando consegue levar alguém, ao encontro do Senhor. Você será os Reis Magos quando conseguir dar, de presente, o melhor de si, indistintamente a todos. A música de Natal é você, quando consegue também sua harmonia interior. O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no gesto de amor, de suas mãos. Você será os “votos de Feliz Natal” quando perdoar, restabelecendo de novo, a paz, mesmo a custo de seu próprio sacrifício. Feliz Natal!

Maria Aparecida Pereira – Irmã da Congregação Filhas do Divino Zelo