Comércio da região está funcionando em horário especial para o fim de ano

O comércio da região está fechando as portas um pouco mais tarde. Isso porque, atendendo as demandas dos consumidores da região às vésperas do Natal, o Sicomércio Três Rios sugeriu horário diferenciado para o funcionamento de lojas, mercados e shoppings nos dias que antecedem o Natal em Três Rios, Areal, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia e Paraíba do Sul.

O horário especial começou no dia 1º de dezembro, porém nesses últimos dias, o funcionamento foi estendido ainda mais, para atender melhor os clientes. Desde segunda-feira (19) as lojas estão funcionando até as 21h e os shoppings até as 22h. Os mercados e supermercados nesta quinta e sexta-feira, funcionam das 8h às 23h.

No sábado (24), o comércio fecha um pouco mais cedo. Lojas e shoppings funcionarão até as 20h, e mercados e supermercados até as 21h. No domingo (25) nada funciona. Na segunda-feira (26), o comércio de Três Rios não funciona, em compensação ao feriado do dia 14 de dezembro, aniversário do município. Nas demais cidades, o funcionamento é normal, com lojas abrindo até as 19h e mercados até às 20h.

De acordo com o presidente do Sicomércio, Júlio Cézar Rezende, a sugestão de funcionamento em horário especial é uma oportunidade para os consumidores poderem fazer suas compras de Natal com maior tranquilidade e conforto, e ainda um incentivo aos lojistas que têm a chance de aumentar o volume de vendas nesse período. “Com a sugestão do horário alternativo, as pessoas têm mais tempo para fazerem suas compras, incluindo fins de semana”, disse o presidente.