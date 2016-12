Cota única do IPVA 2017 terá desconto de 3%

Proprietários de veículos do Estado do Rio de Janeiro terão desconto de 3% para o pagamento em cota única e até a data de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres (IPVA), relativo ao exercício de 2017. O decreto foi publicado ontem (quinta-feira, 29) no Diário Oficial do Estado. O desconto é o mesmo aplicado para o IPVA 2016.

Também foram publicadas esta semana, no Diário Oficial, as tabelas de valores venais dos veículos que serão utilizadas como cálculo para a alíquota.

De acordo com o calendário divulgado na última terça-feira (27), o vencimento da cota única e da primeira parcela será no mesmo dia, a partir de 17 de janeiro de 2017, de acordo com o número do final da placa do automóvel.

A guia para o pagamento do IPVA poderá ser retirada pelo contribuinte através da Internet, no site da Secretaria de Estado de Fazenda (www.fazenda.rj.gov.br) ou do banco Bradesco (www.bradesco.com.br). O pagamento da Guia de Regularização de Débitos – GRD pode ser realizado em qualquer agência bancária, em dinheiro ou cheque administrativo. Com informações da Ascom da Secretaria de Fazenda