Deputado Celso Jacob encerra ano legislativo com envio de R$ 18 milhões em emendas

O deputado federal Celso Jacob somente em 2016, conseguiu destinar mais de R$ 18 milhões em emendas orçamentárias e verbas extra orçamentárias para a região e outros municípios do Estado, que vão beneficiar as áreas de educação, saúde, esporte, segurança pública, trabalho e renda e cultura dos municípios.

Ele encerra o ano legislativo superando os R$ 16,4 milhões destinados aos municípios entre os anos de 2013 e 2014. Ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, para melhorias no sistema SUS, foram destinados R$ 1,85 milhão para modernização e aquisição de equipamentos e aperfeiçoamento dos atendimentos. “O hospital estava precisando muito desse apoio, que chegou no momento certo. Por ser responsável pelo atendimento de aproximadamente 450 mil pessoas de 12 municípios da região, há necessidade de constante aperfeiçoamento interno”, pontua o deputado.

Ainda na área da saúde, algumas prefeituras da região conseguiram construir, reformar e equipar Unidades de Saúde da Família com auxílio das emendas feitas pelo deputado. Para Três Rios, por exemplo, além da verba destinada ao Hospital de Clínicas, o deputado incluiu mais R$ 706 mil, mas a prefeitura usou somente R$ 508 mil, sendo R$ 480 mil para melhorias das unidades de saúde dos bairros e R$ 99.995,00 para compra de materiais e equipamentos permanentes para o PSF da Jaqueira. Por não cumprir o prazo de uso do recurso conseguido pelo deputado, a prefeitura de Três Rios deixou de usar R$ 126 mil.

Na área da educação, foram direcionados R$ 2 milhões para o campus Três Rios da Universidade Rural (ITR/UFRRJ), que já iniciou o processo de reformas na estrutura do prédio, com aquisição de novos equipamentos de TI, instalação de circuito fechado de TV para vigilância, construção do refeitório para os alunos. Esta foi a terceira emenda enviada para a instituição. Em um ano de desafios políticos e econômicos no país, Celso Jacob acredita que a parceria com municípios e instituições torna-se ainda mais importante. “Sabemos que não foi um ano fácil, acompanhei de perto e a população pode ver pelas notícias. Os governos estão passando por dificuldades, então essas verbas encaminhadas auxiliam muito para que avanços continuem acontecendo. Trabalhar em parceria, ouvindo solicitações e buscando recursos, é o que todos devemos fazer. Já me coloquei à disposição dos prefeitos eleitos e reeleitos da região para novas conquistas”, finaliza o deputado.