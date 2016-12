Detran divulga calendário de vistoria veicular anual obrigatória para 2017

O Detran divulgou ontem (29), no Diário Oficial, o calendário de vistoria veicular anual obrigatória de 2017. O serviço só poderá ser efetuado após quitação integral dos débitos relativos a tributos e encargos vinculados ao veículo. Pela tabela, os automóveis com placas terminando em 0 e 1 têm até 30 de junho para serem submetidos à inspeção. Aqueles cuja numeração tem final 2 e 3 devem ser vistoriados até 31 de julho.

Já os que terminam em 4 e 5 têm o dia 31 de agosto como fim do prazo para a realização do serviço. Em seguida, os automóveis cujas placas têm como final 6 e 7 devem ser levados aos postos de vistoria até 30 de setembro. Por fim, os veículos com placas que terminam com os números 8 e 9 têm de ser vistoriados até 31 de outubro.

Para agendar o procedimento, basta acessar o portal do departamento (www.detran.rj.gov.br) ou ligar para 3460-4040, 3460-4041 (Região Metropolitana) e 0800-0204040 (interior).

Confira o calendário:

Prazo para vistoria anual Final de placa Até 30 de junho de 2017 0 e 1 Até 31 de julho de 2017 2 e 3 Até 31 de agosto de 2017 4 e 5 Até 30 de setembro de 2017 6 e 7 Até 31 de outubro de 2017 8 e 9

Com informações da Assessoria de Comunicação Social do Detran