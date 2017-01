Detran leiloa mais de 730 veículos

O Detran-RJ está leiloando entre hoje (5) e amanhã (6), 734 veículos apreendidos, que estão acautelados em seus depósitos. Desse total, 516 são motocicletas e 218 carros. O certame terá início às 10h, tanto presencialmente, no auditório do Cadeg (Rua Capitão Felix, 110, sobreloja, Benfica), como pela internet, no site www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br.

O procedimento de liberação dos veículos arrematados já está totalmente desburocratizado, sendo necessário ao arrematante apenas o agendamento do serviço de transferência de propriedade, o que pode ser feito pelo portal do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou por meio do serviço de teleatendimento do departamento (3460-4040, 3460-4041 e, no interior, 0800 020 4040).

O edital do leilão LD001/ 2017 está disponível no portal www.detran.rj.gov.br e o termo de condições, no site www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br.

Os veículos em oferta foram apreendidos pelo Departamento de Trânsito há mais de 90 dias, prazo legal para que seus responsáveis pudessem buscá-los, depois de pagar os impostos, taxas e multas pendentes.

Documentação

Ao arrematar um veículo no leilão, o novo proprietário não herda as dívidas referentes ao proprietário anterior. Se o valor do arremate for suficiente para pagar o IPVA, as multas, o serviço de reboque e as diárias do depósito, o saldo restante será entregue ao antigo proprietário. Mas se, ao contrário, o valor do arremate não cobrir todas as despesas, o antigo dono terá o nome incluído na Dívida Ativa do Estado.

São de responsabilidade do arrematante os débitos do IPVA do ano e o pagamento dos DUDAs necessários para a transferência de propriedade, 2ª via de CRV/CRLV, e, em casos específicos, alteração de dados ou características, averbação ou baixa de gravame comercial, emplacamento do veículo e troca de categoria.