Divulgado o calendário de pagamento do IPVA 2017

Os proprietários de veículos em todo o estado do Rio de Janeiro já podem preparar o bolso para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2017. O calendário com as datas de pagamento foi divulgado na última terça-feira (27) pelo Governo do Estado.

A exemplo dos anos anteriores, os proprietários de veículos usados terão a opção de pagar o imposto em cota única ou em até três parcelas.

Os contribuintes devem retirar a guia pelo site da Secretaria Estadual de Fazenda (www.fazenda.rj.gov.br) ou do banco Bradesco e quitar o valor em qualquer agência bancária, sendo possível pagar em dinheiro ou cheque administrativo.

Confira as datas de vencimento com seus respectivos finais de placa: