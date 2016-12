Lei Seca realiza operações especiais para o ano novo

A Operação Lei Seca está realizando ações especiais nos últimos dias do ano. Além da capital e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a Operação também promoverá campanhas educativas e blitzes no interior fluminense. No total, serão 38 ações no Ano Novo. Todo o efetivo, que conta com 250 agentes divididos em 16 equipes, será mobilizado.

Nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, também ocorrerão ações de prevenção onde os cadeirantes da Operação Lei Seca promoverão um trabalho de conscientização em pontos importantes da cidade do Rio para alertar a população e turistas sobre os perigos da mistura álcool e direção.

“Assim como nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, nossas equipes atuarão nas regiões de maior fluxo de veículos. Esperamos que o Réveillon seja tão tranquilo quanto o Natal e que as pessoas voltem em segurança para suas casas e famílias”, disse o coordenador da Operação Lei Seca, tenente-coronel Marco Andrade. Com informações da Ascom da Secretaria de Assistência Social