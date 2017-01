Mapa Solar é realidade no Estado do Rio de Janeiro

O aplicativo Mapa Solar do Rio de Janeiro, que permite identificar o potencial de geração de eletricidade em telhados de edificações da capital fluminense, já é uma realidade no estado. Com o conhecimento do potencial do telhado, por exemplo, é possível calcular a economia na conta de luz, com a instalação de um equipamento de energia fotovoltaica em casa.

Realizado em 2015, o estudo inédito mapeou 1,5 milhão de telhados e mostrou que o potencial de geração fotovoltaica nestas áreas é maior que o consumo residencial da capital.

O mapa foi desenvolvido através de uma simulação 3D com base em dados tridimensionais do relevo e das edificações, exceto em edificações em áreas de ocupação informal. Para o cálculo, foram escolhidos os dias com maior e menor insolação no ano de 2015.

Para a criação do aplicativo foram consideradas as seguintes variáveis: a área total do telhado, em metros quadrados; a capacidade de geração, em quilowatts horapico; a irradiação solar nos dias 21 de junho e 22 de dezembro de 2015; e o rendimento máximo do sistema fotovoltaico no mesmo período.

“Esse aplicativo é inédito no Brasil. É a forma mais rápida e de melhor acesso para toda a população do Estado do Rio participar dessa nova forma de aproveitar a natureza como matéria-prima. É importante ressaltar que beneficia a população e traz também um diferencial para o estado. Este ano, o governo divulgará um estudo identificando o potencial energético em todo o estado”, explicou a subsecretária de Parcerias Público Privadas, Maria Paula Martins.

O projeto integra a carteira do programa Rio Capital da Energia, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, cujo objetivo é mobilizar a sociedade e promover o debate sobre as fontes renováveis de energia e a eficiência energética, para tornar o Estado do Rio um centro de referência em inovação tecnológica, eficiência energética e sustentabilidade ambiental.

Aplicativo

A iniciativa aconteceu por meio de um projeto de cooperação entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Governo do Rio, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Governo Federal, o Instituto Pereira Passos, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (IPP); e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

O aplicativo Mapa Solar pode ser acessado no site http://mapasolar.rio.

Fonte: Secom RJ