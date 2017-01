Matrícula 2017: confira o calendário completo

Ingressar na rede estadual de ensino é simples e rápido. A matrícula informatizada é a maneira mais democrática e prática para que alunos de outras redes, da própria rede estadual que desejam mudar de escola ou mesmo aqueles que pararam de estudar tenham uma oportunidade nas escolas estaduais.

CRONOGRAMA DA MATRÍCULA 2017

Renovação de Matrículas 2017 17/11/2016 a 09/12/2016 Inscrição 1ª Fase Matrícula Fácil 24/11/2016 a 22/12/2016 Relação nominal de todos os alunos alocados, disponibilizada na INTERNET – www.matriculafacil.rj.gov.br 30/12/2016 Confirmação da reserva de vagas para o Ensino Fundamental e Ensino Médio 04/01/2017 a 10/01/2017 Pré-matrícula – 2ª fase – INTERNET – www.matriculafacil.rj.gov.br, aos alunos não alocados, os que não confirmaram matrícula e os novos do Ensino Fundamental e Ensino médio, sendo 24 e 25/01/2017 exclusivos para alunos não alocados na 1ª fase 24/01/2017 a 27/01/2017 Confirmação da 2ª fase da matrícula nas escolas aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio 01/02/2017 a 03/02/2017 Matrícula direto na escola com as vagas remanescentes da Matrícula informatizada A partir de 07/02/2017

Divulgação da listagem de alocados

No dia 30 de dezembro, foi divulgado o resultado da inscrição no site www.matriculafacil.rj.gov.br. É importante que o aluno tenha confirmado sua pré-matrícula na escola em que foi selecionado no período de 4 a 10 de janeiro de 2017, portando a seguinte documentação:

I – Carteira de Identidade ou documento que a substitua (Certidão de Nascimento ou Casamento) – Original (será devolvida no ato) e CPF, se possuir;

II – Histórico Escolar ou Declaração da última Unidade Escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola;

III – Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia;

IV – Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);

V – Comprovante de residência.

VI – Comprovante do Atestado com tipo do grupo sanguíneo e o Fator Rhesus ( fator RH), conforme disposto na Lei nº 6.683 de 15 de janeiro de 2014.

O candidato interessado poderá ingressar nas seguintes séries:

6º, 7º, 8º e 9º Anos do Ensino Fundamental Regular;

Fases VI, VII, VIII e IX do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos;

1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio Regular;

1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Inovador;

Módulos I, II , III e IV do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos;

1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Normal (Formação de Professores em horário integral).

Como se inscrever:

O candidato teve o prazo entre os dias 24 de novembro até 22 de dezembro para acessar o site www.matriculafacil.rj.gov.br. Na página eletrônica, existem informações sobre prazos, como se inscrever; escolas com vagas disponíveis; idade para se inscrever em cada série ofertada; e como e quando confirmar sua matrícula na escola.

Renovação de matrícula:

Se você já é aluno da rede estadual e deseja permanecer na mesma escola, é necessário que seja feita somente a renovação da sua matrícula na sua unidade escolar. Para isso, procure a secretaria da sua escola no período de 17/11 a 09/12/2016.