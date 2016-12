Matrículas abertas para escolas de ensino médio em horário integral

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através de parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e Ministério da Educação (MEC), abriu o período de matrículas para 30 escolas, sendo 23 CIEPS (Brizolões), que ofertarão Ensino Médio em tempo integral e vocacionadas ao ensino do Empreendedorismo. As inscrições devem ser feitas nas próprias escolas, até o dia 9 de janeiro de 2017.

Na Região do Médio Paraíba, estão com vagas disponíveis e ofertarão Ensino Médio em horário integral o Ciep 310 – Professora Alice Aiex, em Barra do Piraí; Ciep 292 – Professora Jandyra Reis de Oliveira, em Barra Mansa; Ciep 484 – Toninho Marques, em Volta Redonda; Ciep 296 – Presidente Benes, em Rio Claro; e o Colégio Estadual Antonina Ramos Freire, em Resende. Na Região Centro-Sul, o Colégio Estadual José Fonseca, em Valença, também está com inscrições abertas e será contemplado com a nova modalidade.

O secretário de Estado de Educação, Wagner Victer, destaca que, além dessas 30 escolas com vagas abertas, outras seis unidades de ensino públicas estaduais do Rio de Janeiro aderiram ao Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral e ofertarão ensino profissional.

– Os alunos terão carga horária adicional de disciplinas como Matemática, Português e Inglês, além de ter em sua matriz curricular disciplinas vocacionadas ao Empreendedorismo, que contribuirão para a vida profissional dos estudantes – disse o secretário de Estado de Educação, Wagner Victer.

A lista com os nomes dos alocados será divulgada no dia 13 de janeiro de 2017, no Facebook oficial da Secretaria de Estado de Educação e site da Seeduc. Após a divulgação da listagem, os interessados terão de 16 a 17 do mesmo mês para confirmar a matrícula na unidade em que foram selecionados.