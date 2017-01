Pré-vestibular Social recebe inscrições até dia 16

O Pré-Vestibular Social (PVS), da Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), recebe inscrições até 16 de janeiro. São oferecidas 11.310 vagas para os 52 polos de estudo, localizados em 36 municípios, beneficiando todas as regiões do Estado do Rio. As aulas acontecerão de março a dezembro de 2017.

As inscrições serão recebidas pelo site. Após se inscrever, o candidato deverá entregar pessoalmente, em qualquer um dos polos ou enviar pelos Correios para a Caixa Postal referida no edital, um envelope identificado com o código gerado no ato da inscrição, contendo as cópias dos documentos exigidos.

No site do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj estão disponíveis também a lista dos endereços dos polos, horários de funcionamento para entrega de documentos e as informações sobre o curso e o processo de seleção.

Disciplinas e aulas

Os dias e horários de aulas variam de acordo com o polo escolhido. Haverá aulas nas disciplinas de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História. Para alguns polos haverá apoio de tutoria através de atendimento 0800 para as disciplinas Física, Química, Biologia, Geografia e História. Para todos os polos as disciplinas de Inglês e Espanhol serão ministradas na modalidade a distância, com o apoio de tutoria através de atendimento 0800 e online.

O Pré-Vestibular Social é um curso gratuito e já atendeu a mais de 150 mil alunos. A Fundação Cecierj é vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.