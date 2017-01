Prefeito trabalha para colocar contas em dia e valorizar servidores públicos

Um governo voltado para a criança e o idoso, com foco na saúde e educação . É assim que o novo prefeito de Comendador Levy Gasparian, Valter Lavinas, quer administrar o município de aproximadamente nove mil moradores, nos próximos quatro anos. Com larga experiência em empresas privadas e em órgãos públicos, o prefeito prevê melhorias na área da saúde, educação, infraestrutura e transportes.

Para implantar as melhorias, no entanto, terá que superar a dívida de R$ 7 milhões, colocar em dia o pagamento das férias, rever contratos, e enxugar a folha. A redução, aliás, aconteceu no primeiro momento, quando diminuiu de 18 para oito o número de secretarias. “Teremos uma economia de R$ 2 milhões por ano, com a eliminação de algumas secretarias e com a diminuição em 40% dos cargos de confiança”, resumiu o prefeito.

A expectativa do prefeito Valter Lavinas é pagar as contas até março deste ano. “O município de Comendador Levy Gasparian não está numa situação diferente das outras cidades. Estamos com o orçamento comprometido por dois ou três meses. As mudanças já estão acontecendo, mas precisamos que a população tenha paciência. Em dezembro, por exemplo, o caixa da administração pública estava zerado. Nossa prioridade foi pagar o funcionalismo, no dia 6 de janeiro, porque entendemos que o servidor tem que estar motivado”, explicou, acrescentando que o próximo passo é pagar as férias atrasadas.

Escolas

As aulas retornam no próximo mês e as escolas estão passando por pequenas manutenções. A Secretaria de Educação já iniciou os trâmites para a licitação da merenda. A intenção, de acordo com o prefeito, é oferecer um ano letivo de excelência e manter, ou melhorar, os números alcançados em 2016. Números como o do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) onde o município conquistou o primeiro lugar em todo o Estado do Rio de Janeiro. Com média de 6.5 nos anos iniciais, Levy Gasparian deixou novamente para trás os outros 91 municípios fluminenses.

As creches terão o horário ampliado para às 19h, possibilitando que as mães trabalhem e ajudem a manter a casa, dando melhores condições para a família. “Algumas unidades das escolas também vão funcionar no horário integral, e para preencher o dia das crianças vamos proporcionar uma integração com esporte, artes e aulas vocacionais. Vamos focar no ser humano, no desenvolvimento através do ensino, porque este é o caminho para as grandes conquistas: a educação”.

Aos alunos que fazem curso técnico ou faculdade em outros municípios, a Prefeitura Municipal estuda uma maneira de oferecer este transporte. Também será implantando uma unidade do Inglês para Todos (IPT). “Para a pessoa que recebe um salário mínimo, é inviável tirar R$ 400 para pagar transporte para Juiz de Fora, por exemplo. Se conseguirmos esta parceria, será um empecilho a menos. E em relação ao IPT, todo mundo tem que falar a segunda língua. Então vamos oferecer um ensino de qualidade, gratuitamente”.

Reforma Urbana

Proprietário de aproximadamente dois milhões de metros quadrados de terra no Centro da cidade, o prefeito quer fazer a diferença no município: Para isso, anunciou a doação de metade deste terreno, para a construção de casas populares. “Não sabemos se com ajuda do Governo Federal ou em esquema de mutirão, mas queremos ajudar famílias pobres a sair do aluguel. Queremos que as famílias da nossa cidade tenham a dignidade de ter sua casinha. E estou muito feliz em poder idealizar isso e no auge dos meus 70 anos, poder contribuir para mudar a realidade de muitas famílias de Levy Gasparian”, anunciou.

Saúde

“Minha intenção é dar um exemplo com a nossa saúde pública. Vamos mudar algumas coisas, pensando no bem-estar do cidadão. Já conseguimos recuperar alguns convênios que foram suspensos, como o caso da Acispes (Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra); o ônibus que leva os pacientes para tratamento em Juiz de Fora retorna nesta semana; a partir de julho, vamos informatizar o sistema e as consultas e exames serão agendados na hora”.

Ainda pensando na saúde, as equipes da Secretaria de Saúde e Educação planejam ações para combater a epidemia de dengue, chicungunya e zika.

Contratos

Dentre os prestadores de serviço da Prefeitura de Comendador Levy Gasparian, cerca de 40% vão perder o contrato. “Precisamos economizar para investir no funcionário público. O funcionalismo precisa estar motivado para apresentar bons resultados. E o que estiver excessivo, vamos cortar”.

Transporte

Dentre as reivindicações que anotou durante o período de campanha, está o preço do transporte coletivo que faz o trajeto Três Rios x Comendador Levy Gasparian. Atualmente, a passagem custa R$ 3,90. “Além de tentar a redução deste valor com o empresário responsável pela empresa de transporte coletivo, vou ver com o prefeito de Três Rios, a possibilidade dos munícipes utilizarem o terminal, porque onde estão alocados hoje é desumano. As pessoas não tem um banheiro e estão à mercê da chuva e sol, sem condições dignas”, justificou.

Neste primeiro momento, de reconhecer o terreno, eliminar os excessos e estabelecer as metas, o prefeito de Comendador Levy Gasparian, pede paciência aos moradores. “Sei que a expectativa é grande, e estejam certos de que tudo que anunciamos vamos cumprir com a colaboração e trabalho de todos dos servidores. O país passa por um momento crítico, mas vamos sair desta e melhorar a qualidade de vida da nossa população”.