PRF flagra carro a 180 km/h na Rio-Petrópolis

Um carro importado foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando a 180 quilômetros por hora, em uma fiscalização com radar portátil na rodovia Rio-Petrópolis (BR-040), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na segunda-feira (9). Em cerca de uma hora, mais de 90 motoristas passaram pelo local acima da velocidade permitida.

No início da tarde, policiais rodoviários federais da 6ª Delegacia (Petrópolis) flagraram 96 veículos em excesso de velocidade, na pista sentido Juiz de Fora. O principal objetivo da fiscalização com radar portátil é coibir a conduta de motoristas irresponsáveis que excedem a velocidade e colocam em risco a vida de todos os usuários da via, aumentando o risco de acidentes graves.

O carro flagrado a 180 km/h, um Mercedez Benz CLA 200, foi emplacado em Petrópolis. A penalidade prevista para o motorista é de suspensão do direito de dirigir, além da multa no valor de R$ 880,41.

Com informações Núcleo de Comunicação Social da PRF