Rio das Flores: Diplomação de Vicente Guedes aconteceu na última semana

Em Rio das Flores, a diplomação dos eleitos em outubro aconteceu no último dia 15, quinta-feira, no Fórum do município. O prefeito Vicente Guedes (PPS) e seu vice Jaburu, eleitos com 4.837 votos, foram empossados juntamente com os vereadores eleitos e suplentes.

Diplomáveis, autoridades, familiares e cidadãos rioflorenses participaram da solenidade, que diplomou ainda os vereadores Rodrigo Sonera (PMDB), Cibalena (PMDB), Phillipe do Bar (PPS), Diogo Brites (PP), Arnaldo Grijó (PSB), Zé Pré (PSD), Rafael Teodoro (PRB), Carlinho da Ilha (DEM) e Militão (PDT).

Após a diplomação Vicente Guedes, muito feliz ao receber os cumprimentos, agradeceu o carinho dos eleitores e disse que vai ficar com o povo. “Ficar ao lado do povo e dos mais pobres. Esse Diploma poderia ser dedicado àqueles e àquelas que me ofenderam, caluniaram e que me difamaram injustamente durante tanto tempo. Mas dedico esse Diploma aos 4.837 eleitores e eleitoras rioflorenses que me garantiram uma avassaladora vitória e que nunca deixaram de acreditar em mim. É em homenagem a eles, que sustentaram minha expressiva vitória. Iremos governar com os olhos e o coração voltados para todos do povo. Nada de ódio, vingança, rancor e perseguição. Que Deus ilumine o povo rioflorense”, externou Vicente.