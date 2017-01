Secretaria Estadual de Saúde acredita que casos de chicungunha vão superar dengue e zika em 2017

Chegou o verão e aumenta a preocupação com dengue, chicungunha e zika vírus. De acordo com a estimativa da Secretaria Estadual de Saúde, a expectativa é que 10 vezes mais pessoas sejam infectadas com o vírus da chicungunha este ano, superando a dengue e zika.

Com sintomas parecidos da dengue e zika vírus, a chicungunha tem como uma das características o “rastro” de dor que deixa pelo corpo e que pode durar meses. Febre, diarréia, manchas no corpo são alguns dos sintomas. No caso da chicungunha que deve atingir mais de um milhão de pessoas este ano, o vírus causa inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor nas articulações.

Segundo especialistas, os pacientes devem ter os mesmos cuidados que os infectados pela dengue, já que não há um medicamento que aja diretamente contra o vírus de modo eficaz. O tratamento que existe hoje é apenas para amenizar as dores. Para evitar a desidratação, é indicado que o paciente consuma dois litros de água por dia. Transmitida pelos mosquistos Aedes aegypti e Aedes albopictus, a febre chicungunha não apresenta complicações hemorrágicas, o que pode ser considerado um fator positivo.

Recomendação da vacina contra febre amarela – De acordo com orientação do Ministério da Saúde, pessoas que residem ou vão viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata deve ser imunizados com a vacina contra febre amarela.

Até o mês de maio aumenta a transmissão da doença. A vacina contra a febre amarela é ofertada no Calendário Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e é enviada, mensalmente, para todo o país. Em 2016, foram enviadas aos estados mais de 16 milhões de doses. A Organização Mundial da Saúde considera que apenas uma dose da vacina já é suficiente para a proteção por toda a vida.

No entanto, como pode haver queda na imunidade com o tempo de vacinação, o Ministério da Saúde definiu a manutenção de duas doses da vacina Febre Amarela no Calendário Nacional, sendo o esquema vacinal uma dose aos noves meses de idade com reforço aos quatro anos. Para pessoas de 2 a 59 anos, a recomendação é de duas doses.