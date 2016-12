Servidores ativos arrecadam donativos para aposentados do Rio

Desde a última terça-feira (27), uma iniciativa dos servidores estaduais da região está arrecadando alimentos não perecíveis. As doações estão sendo destinadas a ajudar os servidores aposentados do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo os organizadores, o objetivo da campanha é amenizar o sofrimento dos servidores estaduais aposentados, que não receberam o pagamento de novembro, nem o 13º salário, passando o Natal sem condições de cear.

Duas cidades adotaram a campanha. Em Três Rios, o posto de recolhimento das doações é no Colégio Estadual Condessa do Rio Novo, no centro, já em Paraíba do Sul o ponto de coleta é no Colégio Estadual Maria Zulmira Torres, no bairro das Palhas, ambos diariamente das 8h30 às 15h30.

Além disso, os servidores aposentados do Estado, que estão sem receber e passando por dificuldades, também podem procurar a unidade de ensino com documento pessoal e contracheque, para realizar o cadastro e receber a ajuda.

Pode ser doado qualquer tipo de alimento não perecível. Até o momento, segundo um balanço prévio feito pela organização do movimento, aproximadamente 900k de alimento já foram arrecadados somente em Três Rios. Denominado Comando de Mobilização, o grupo formado pelos servidores do antigo Comando de Greve está recebendo doações de toda a parte: empresas, fundações, irmandades, professores, comunidade e também alguns aposentados que não estão sofrendo com o problema.

“A iniciativa realmente ‘bombou’. As pessoas chegam com prazer para doar, isso que é mais importante. É realmente uma ação humanitária. Todos estão indignados com este desgoverno e com a cara de pau deles em prejudicar os mais prejudicados, por isso ajudam”, conta Denise Oliveira, uma das organizadoras do movimento em Três Rios juntamente com Brunilda Carmem Ribeiro e outros servidores.

“Os relatos das pessoas que recebem as doações, muitas vezes envergonhadas, é tocante. Nós da ativa temos armas pra lutar. Fazemos greve, gritamos no ouvido deles, mas e os aposentados? Como vão lutar? Não têm instrumento de pressão, estão jogados e ignorados por este governo. Viraram sim, um peso para os governantes”, completa.