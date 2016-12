SOS Crianças Desaparecidas distribui pulseiras de identificação na Novo Rio

A equipe do Programa SOS Crianças Desaparecidas da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Concessionária Novo Rio, fará distribuição de 50 mil pulseiras de identificação, nesta sexta-feira (30), das 9h às 14h, no setor de embarque superior da Rodoviária Novo Rio. A ação é para conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao desaparecimento de crianças, especialmente neste período das festas de final de ano.

Serviço:

SOS Crianças Desaparecidas distribui pulseiras de identificação na Rodoviária Novo Rio

Data: 30 de dezembro, das 9h às 14h

Local: Rodoviária Novo Rio

Com informações da Ascom da Secretaria de Assistência Social