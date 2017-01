Terceirizados dos Postos de Detran paralisam atividades na região

Postos do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) em 13 cidades estão fechados por falta de pagamento a funcionários terceirizados. A empresa contratada não quitou os vencimentos de dezembro, e os funcionários paralisaram as atividades.

A paralisação completa ocorre nas unidades de Três Rios, Vassouras, Paty do Alferes, Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí, Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Mendes, Miguel Pereira e Valença. De acordo com o Detran, os candidatos que vão fazer as provas teóricas eletrônicas para obter a habilitação não serão afetados. Os exames são administrados por servidores públicos e estão sendo aplicados normalmente.

Quem agendou o serviço de habilitação precisará remarcá-lo para outras unidades. O atendimento será feito apenas por telefone, nos números 3460-4040/4041 e 0800-0204041.

Com informações da Agência Brasil