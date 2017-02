Solenidade marca o início do ano letivo no município

Na manhã de ontem (1), a Secretaria de Educação de Comendador Levy Gasparian deu início ontem ao ano letivo municipal. Para recepcionar bem aos alunos, foram realizadas pequenas manutenções nas escolas.

O prefeito Valter Lavinas, juntamente com a secretária municipal de Educação, Ana Paula de Oliveira tem a missão de manter o resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) onde o município conquistou o primeiro lugar em todo o Estado do Rio de Janeiro.

A solenidade de início aconteceu no Ciep Municipalizado Padre Joaquim Chaves de Figueiredo, e contou com a presença do prefeito da cidade, Valter Lavinas; vice-prefeito Vanderlei Veloso; presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Alberto Vasconcelos; tenente coronel do 38º Batalhão da Polícia Militar, Márcio Guimarães e do delegado titular da 108º Delegacia Policial, André Lourenço.