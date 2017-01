Valter Lavinas assume como o novo Prefeito de Levy Gasparian

Em sessão solene realizada nas dependências do Atlético Clube Operário, no Centro de Comendador Levy Gasparian, que teve início às 10 horas da manhã do último domingo (1º), tomaram posse os novos membros do legislativo gaspariense e empossados Valter Luiz Lavinas Ribeiro e Vanderley Frederico Veloso como Prefeito e Vice-Prefeito do Município. Na mesma ocasião, foi eleita a nova Mesa Diretora que será presidida pelo vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, o Tim do Loza, como é popularmente conhecido.

Além de um grande público, também prestigiaram o ato o Deputado Federal Celso Jacob, os vereadores trirrienses Rafael Braziel e Nilcélio de Sá e Roberto Jefferson Presidente Nacional do PTB, partido do qual é filiado o novo prefeito de Levy Gasparian.

Valter Lavinas ainda não definiu sua equipe na administração gaspariense, estando no momento concentrado em levantamentos da situação financeira da Prefeitura, tendo como prioridade manter em dia o pagamento do funcionalismo público municipal, apesar das dificuldades que afetam não somente o município como o Estado do Rio.

Os trabalhos de posse dos Vereadores para a Legislatura 2017-2020 e de eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2017/2020 da Câmara Municipal de Levy Gasparian foram conduzidos pela Vereadora Maria Aparecida Ribeiro, na qualidade de Vereadora eleita mais velha. Na ocasião, Tim do Loza, foi reeleito e inicia seu quinto mandato como Vereador e vai ocupar a administração da Câmara Municipal no biênio 2017 a 2018, sucedendo o Vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, o Sejão.

Bancada feminina – Vale ressaltar que o legislativo gaspariense mantém a tradição de sempre manter representantes mulheres na casa. Porém, para o atual mandato, será a maior presença feminina, com três vereadoras: Rosiléia Gama e Maria Aparecida Ribeiro, que retornam a ocupar uma vaga no Legislativo; e Cláudia Fantana, que é a estreante na vereança. Com informações de José Roberto Vasconcelos