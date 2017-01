Valter Lavinas é eleito secretário geral da Acispes

Os prefeitos dos 25 municípios que integram a Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes) elegeram na última terça-feira(3), na sede da entidade em Juiz de Fora-MG, a nova diretoria que vai coordenar a Agência nos próximos dois anos.

A chapa vencedora é liderada pelo prefeito de Rio Novo, Ormeu Rabello Filho, tendo como vice-presidente o prefeito de Bom Jardim de Minas, Sérgio Martins. O prefeito de Comendador Levy Gasparian, Valter Luiz Lavinas Ribeiro, é o secretário geral.

Integram a Acispes os municípios de Andrelândia, Aracitaba, Arantina, Belmiro Braga, Bias Fortes, Bom Jardim de Minas, Chácara, Chiador, Comendador Levy Gasparian, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Goianá, Lima Duarte, Matias Barbosa, Olaria, Oliveira Fortes, Pedro Teixeira, Piau, Rio Novo, Rio Preto, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita do Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont e Simão Pereira.

Com mandato de dois anos, o presidente da Associação enfatizou: “A Acispes não é de uma cidade, mas de todas que fazem parte dela. Por isso, contamos com a colaboração de vocês para trazer recursos que possam melhorar cada vez mais a saúde da nossa região”, Ormeu Rabello Filho.