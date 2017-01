Homem que abusava da filha há sete anos é preso em Miguel Pereira

A Polícia Civil de Miguel Pereira divulgou na quarta-feira (4) que prendeu um homem, de 43 anos, que e abusava sexualmente da própria filha há sete anos. O ato acontecia na casa onde moravam.

Após ser expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, o mesmo foi localizado, no dia 29 de dezembro de 2016, quando voltava de uma pescaria no bairro Plante Café.

A menina, que hoje tem 17 anos, fez a denúncia para a polícia após relatar para um tio que o pai a estuprava desde que ela tinha 10 anos. No depoimento a jovem contou que o homem cometia os abusos sempre que eles estavam sozinhos em casa e que ele ainda a ameaçava constantemente de morte.

Segundo as investigações o primeiro estupro ocorreu no dia do aniversário de dez anos da vítima e o delegado ainda informou que durante o depoimento a adolescente chorou por diversas vezes, que os relatos são chocantes e revelam a brutalidade do pai.

No site do G1 consta a seguinte fala do delegado Marcelo Maia sobre o caso: “Ele utilizou da sua figura de autoridade, não para defender ou ser um ícone a ser seguido pela criança, mas sim para se deleitar nas suas mais torpes imundícies mentais”.

Após ser levado para 96ª DP o homem foi autuado por estupro de vulnerável sendo encaminhado para o Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.